Az NB I egyik legeredményesebb csatára ma Katarba utazik – NS-infó

A Nemzeti Sport értesülései szerint a ZTE FC 28 éves horvát csatára, a 2023–2024-es idényben az NB I-es góllövőlistán 2. helyen végzett Antonio Mance szerdán Katarba utazik orvosi vizsgálatra az Umm-Szalalhoz.

A katari sajtóban már június elején megjelent, hogy a csapat francia vezetőedzője, Patrice Carteron szerződtetné a korábban Franciaországban az FC Nantes-ban is futballozó csatárt, de akkor a két klub még nem kezdte el a tárgyalásokat.



Azóta ez megtörtént és információink szerint hétszázezer euró körüli vételárban meg is egyeztek, így ha az orvosin megfelel a csatár, egy-két napon belül be is jelentheti a szerződtetését az Umm Szalal.

Mance Zalaegerszegen villámkarriert futott be, miután tavaly szeptemberben átigazolt Debrecenből. A DVSC-ben tavaly tavasszal 15 mérkőzésen csak két gólt szerzett, a ZTE-ben viszont 29 mérkőzésen 15 góllal lett második a góllövőlistán.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁSOK A ZTE FC-NÉL

Érkezők: Csonka András (Ferencváros, legutóbb Budafoki MTE – kölcsönben), Sztefanosz Evangelu (görög, NK Osijek – Horvátország, kölcsön után végleg), Gundel-Takács Bence (Budafoki MTE), Várkonyi Bence (MTK Budapest, kölcsön után)

Kölcsönbe érkezők: Bakti Balázs (Puskás Akadémia, legutóbb Vasas FC – kölcsönben)

Kölcsönből visszatérhet: Huszti András (Újpest FC), Klausz Milán (Szeged-Csanád GA), Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Vasas FC), Papp László (Mosonmagyaróvár), Szalay Szabolcs (Vasas FC)

Kiszemeltek: Sztefan Drazsics (szerb, Mezőkövesd, szabadon igazolható)

Távozik: Bedi Bence (szabadon igazolható), Dombó Dávid (szabadon igazolható), Gyurján Márton (szabadon igazolható), Guy Hadida (izraeli, Maccabi Bnei Reineh – Izrael), Zoran Lesjak (horvát, NK Nafta 1903 Lendava – Horvátország), Kiss Ágoston (tiszakécskei kölcsön után Vasas FC), Soltész István (budafoki kölcsön után Kisvárda Master Good),

Kölcsönből visszatér klubjához: Yohan Croizet (francia, Újpest FC), Gruber Zsombor (Ferencváros)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Antonio Mance (horvát, Umm-Szalal SC – Katar)