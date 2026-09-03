Nincs izé! – Győri Ferenc jegyzete

AHO NINA: a kontinens egyik legjobb védőjátékosa, oda neki a legveszélyesebb ellenfelet!

Dúl Panka: az elmúlt két évben annyit fejlődött, hogy rá sem lehet ismerni, ez az igazán elhivatott játékosok ismérve.

Josepovits Kinga: óriási reménységünk, Határ Bernadett méltó örököse lehet a nemzeti csapatban.

Juhász Dorka: a franchise player, ő az, akiért a szurkolók megveszik a jegyet – nem kell ezt túlragozni.

Kányási Veronika: ha fontos dobás következik, adjuk csak a kezébe a labdát, és néhány pillanat múlva már ünnepelhetünk is.

Lelik Réka: a sportág művésze, intelligens, higgadt, köszönjük, hogy van nekünk. Rátkai Eszter: „eördöghi” tehetség, bátor, kreatív, garantáltan mindenki megismeri a nevét szerte a világon a következő egy hétben.

Studer Ágnes: rutin, erő, határozottság, keménység, remek döntéshozatal – mindenki ilyen irányítót szeretne.

Széki-Barnai Judit: a vb után senki sem nevezheti örök lemaradónak, visszavonult, Cegléden újra magára talált, nem okoz majd csalódást.

Takács-Kiss Virág: Európa-klasszis, fáradhatatlan, igazi vezér, tökéletes csapatkapitány.

Török Ágnes: ne mondják meg neki, személyes kedvencem, egy igazi tündér, aki emellett nagyon megbízható és hatékony kosaras.

Turner Yvonne: ragyogó személyiség, mindig vidám, mindig mosolyog, felszántja a pályát, példás a hozzáállása, 38 évesen is húzóember.

Völgyi Péter: a szövetségi kapitány, aki mély gödörből rángatta ki válogatottunkat, és bizonyította, jó helyen van, ért a női kosárlabdázók nyelvén. Ezzel a haderővel vágunk neki 28 év után az első kosárlabda-világbajnokságunknak.

Mészöly Kálmán, korábbi legendás labdarúgó és szövetségi kapitány szavaival élve: keményen, határozottan, nincs izé!

Különösen szeretjük, hogy a franciák elleni, pénteken 21 órakor kezdődő meccs másnapján már 14.15 órakor feldobják a labdát a játékvezetők, hogy összecsapjunk Nigériával. Ez kellemetlen szituáció – az sem előnyös, hogy nincs Dombai Réka, Dubei Debóra és Sitku-Varga Alíz –, de alkalmazkodunk hozzá és megbirkózunk vele. Ott leszünk a negyeddöntőben, képes erre az együttes, és meg is fogja mutatni – ez nem elvárás, a tapasztalatunk és a hitünk táplálja a reményt.

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