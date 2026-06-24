AJ Dybantsát választotta a draft első helyén a Washington Wizards

A Washington Wizards a provói (Utah) BYU egyetem csapatának (Cougars) csatárát, AJ Dybantsát választotta ki az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) amatőr játékosbörzéjének (draft) első helyén.
A 19 esztendős kosaras a legutóbbi idényben az egyetemi bajnokság legeredményesebbje volt 25.5 pontos átlaggal. A 206 centis, 98 kilogrammos játékost a legtöbb szakértő a Houston Rockets négyszeres olimpiai és kétszeres NBA-bajnok legendájához, Kevin Duranthez hasonlította.
A második helyen a Utah Jazz a sokak által a legtehetségesebbnek tartott Darryn Peterson játékjogát foglalta le, míg az elmúlt idény legjobb egyetemi játékosának megválasztott Cameron Boozert – a kétszeres All Star-válogatott Carlos Boozer fiát – a harmadik helyen a Memphis Grizzlies draftolta.
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