Női kosárlabda NB I: amerikai center érkezését jelentette be a DVTK – hivatalos

A pszichológus végzettségű 196 cm magas középjátékos a Liberty University meghatározó játékosa volt, többször választották be konferenciájának All-Star és legjobban védekező csapatába is – olvasható a DVTK hivatalos honlapján.

Mint írták, teljesítménye folyamatosan javult az évek során, a 2024-2025-ös idényben átlagosan 11.9 pontot és 6.8 lepattanót szerzett, de kiosztott 1.9 blokkot is. A CUSA konferencia bajnokaként az országos küzdelmekben csak a negyedik helyen kiemelt Kentucky tudta Bella csapatát megállítani, mindössze egyetlen ponttal szenvedtek vereséget a sorsdöntő összecsapáson.

„A játéktudás mellett az egyik legfontosabb tényező itt az volt, hogy a kiválasztottunk már augusztustól részt tudjon venni az edzéseken és biztosan maradjon az idény utolsó mérkőzéséig is – idézte a DVTK hivatalos honlapja Völgyi Pétert, a csapat vezetőedzőjét. – Bella egy rendkívül tehetséges, szorgalmas és nagy munkabírású játékos, akiben még komoly fejlődési potenciál is rejlik. Az erőssége a gyűrű alatti befejezés, jól használja a magasságát, és a lepattanók, blokkok szerzésében is kiemelkedőt tud nyújtani. Az egyik legnevesebb ügynökségen keresztül szerződtetjük, így az ő edzőközpontjukban fog egy velünk leegyeztetett, nagyon intenzív edzésprogramot elvégezni a nyár folyamán, annak érdekében, hogy augusztusban tökéletesen felkészülve érkezzen Miskolcra.”