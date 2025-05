Meglepetés a kosárbajnoki döntő nyitányán: a Szolnok nagyon megverte idegenben a Falcót

Azt hittük, nagyobb baki nem nagyon lesz szombathelyi részről a döntő első mérkőzésén, mint amilyet a technikusok elkövettek a feldobás előtt, kellett néhány másodperc, amíg sikerült életet lehelni a Himnuszt egyébként csodálatosan eléneklő Danis Dóra mikrofonjába.

Már az első percektől látszott, hogy a szolnokiak mennyire összeszedettek, harapnak, és kiválóan választják ki a helyzeteket, a palánk közeléből Fardaws Aimaq jelentett életveszélyt, távolról meg Lukács Norbert célzott pontosan – a válogatott magasbedobó a mérkőzés során mind az öt távoliját a helyére küldte.

Azonban az igazi különbséget a védekezés minősége jelentette, az Olaj tökéletesen fojtotta meg a Falco megszokott, tudatos és általában gördülékeny csapatjátékát, a szombathelyiek gyakran csak erőlködtek, sokszor dobásig sem jutottak, rendkívül szervezetten játszott saját térfelén a vendégcsapat. Ennek köszönhetően pedig gyors támadásokból könnyű kosarakkal is keserítette a hazaiak életét. A Falcónak már az első negyedben vissza kellett jönnie egyszer tízpontos hátrányból, ez sikerült is neki, aztán a másodikban egy pillanatra Trey Diggs kosarával át is vette a vezetést, csak utána teljesen lefagyott támadásban, a Szolnok pedig egy 11–0-s rohammal megint tízre növelte a különbséget. Nem volt gyenge láncszem a szolnokiaknál, nagyszerű csapatjátékot mutattak Somogyi Ádámék, a harmadik negyed második felében minden eldőlt, már 21-gyel is vezetett a vendéggárda, de még az utolsó tíz perc előtt is 19-cel.

Elkeseredetten próbálkozott a Falco, Váradi Benedek két triplája után még egyszer felcsillant egy halvány reménysugár, de a kiválóan meccselő Oliver Vidin rögtön időt kért, és játékosai nem inogtak meg a meccs hajrájában sem.

Nagyot fordult a kocka, mert a húszpontos győzelem kemény ütésnek számít, nagy kérdés, hogy kitisztul-e a feje a Falcónak a beszedett pofontól keddig, vagy benne marad a megrázó élmény. A Tiszaligetben mindenesetre borzasztó nehéz dolga lesz a bajnoknak.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 73–93 (22–22, 13–25, 18–25, 20–21)

Jegyzőkönyv később…

A DÖNTŐ TOVÁBBI PROGRAMJA

Május 20.

Szolnok–Falco

Május 23.

Falco–Szolnok

Május 26. – ha szükséges

Szolnok–Falco

Május 28. – ha szükséges

Falco–Szolnok