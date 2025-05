Férfi kosár NB I: az Atomerőmű sima győzelmével kezdődött a bronzcsata

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

ATOMERŐMŰ SE–ZALAKERÁMIA ZTE KK 94–73 (14–17, 26–15, 28–24, 26–17)

Paks, 900 néző V: Praksch, Győrffy, Söjtöry

PAKS: CHANDLER 27/9, LOCKETT 18/12, EINGLISFELD 19/3, BENKE 20/3, Lake 4. Csere: Révész 3, Halmai 1, Géringer, Dorogi, Arnold 2. Edző: Kosztasz Flevarakisz

ZALAEGERSZEG: McGOVENS 18/6, Takács Milán 4, Keller I. 6/3, TÓTH Á. 8, BIGELOW 8. Csere: Szalay 8/3, TAKÁCS MARTIN 9/3, Czizmadia, Jones 8/6, Csataljay 4. Edző: Matthias Zollner

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–9. 8. p.: 10–15. 14. p.: 27–22. 18. p.: 36–30. 24. p.: 57–41. 28. p.: 65–46. 34. p.: 78–62. 38. p.: 92–70

Kipontozódott: 39. p.: Halmai.

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Flevarakisz: – A mérkőzés elején kifejezetten rosszul játszottunk, a második félidőre állt össze a csapat. Akkorra találta meg mindenki a helyét és hozta a formáját.

Matthias Zollner: – Jobban játszott a Paks, megérdemelten nyert. Négyen is tíz pont fölött dobtak, így a kilencven pont feletti eredményen nem kell csodálkozni.

Tudósított: MOLNÁR GYULA

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 8. FORDULÓ

MVM-OSE LIONS–NKA UNIVERSITAS PÉCS 85–75 (22–24, 16–11, 26–17, 21–23)

Oroszlány, 1145 néző, V: Nagy V., Makrai, Fodor

OROSZLÁNY: Bishop 9/6, RUJÁK A. 15/9, Wilson 5/3, KENICS 14, DICKERSON 9. Csere: TAKÁCS ZS. 19/12, CSUTI 11/3, Illés 3/3. Edző: Virginijus Sirvydis

PÉCS: Nikolics 11/3, DURHAM 22/9, Kollár 4, MELEG 13/3, BRODIE 14. Csere: Kerpel-Fronius 2, Brbaklics 4, Scherer 3/3, Bor 2, Herger. Edző: Bojan Szalatics

Az eredmény alakulása. 2. perc: 2–7. 4. p.: 6–13. 7. p.: 15–17. 8. p.: 15–22. 15. p.: 31–27. 19. p.: 38–33. 21. p.: 38–37. 24. p.: 53–39. 27. p.: 56–48. 30. p.: 64–50. 35. p.: 69–62. 38. p.: 82–70

MESTERMÉRLEG

Virginijus Sirvydis: – Kissé lustán kezdtünk, de nagy energiával folytattuk a mérkőzést, ez hozta meg számunkra a győzelmet. A magyar játékosok sok erőt hoztak és minden területen nagyszerűen teljesítettek, különösen lepattanózásban és az akciók végrehajtásában. A szurkolóink most is csodálatosak voltak. Nagyon örülünk a segítségüknek, és remélem, hogy szerdán, az utolsó hazai meccsen is telt ház lesz. Szeretnénk győzelemmel meghálálni a támogatásukat.

Bojan Szalatics: – Egy nagyon motivált csapat ellen léptünk pályára, amely az A-csoportban maradásért küzd és ezúttal remekül játszott. Volt önbizalmuk, bátrak voltak és összességében jobbak voltak nálunk. Próbáltuk megtalálni, hogyan jöhetnénk vissza, hogyan tudnánk győzni, de nem sikerült. Sok hibát követtünk el védekezésben, nem koncentráltunk megfelelően a fontos pillanatokban. A harmadik negyedben nagyon nagy előnyt engedtünk nekik. Fel kell készülnünk a szerdai, Kecskemét elleni mérkőzésre, amit meg kell nyernünk.

Tudósított: KUN ATTILA

DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT–PÉCSI VSK-VEOLIA 99–82 (32–18, 19–21, 22–18, 26–25)

Kecskemét, 400 néző. V: Mészáros, Minár, Lengyel

KECSKEMÉT: SEPPALA 25/21, Körmendi 6/6, RAKICSEVICS 26/15, Asztalos, Karahodzsics 10. Csere: Kertli 2, Schöll 8, Tóth P., Ladovszky, Kelenföldi 8/6, WITTMANN 12/3, Tóth B. 2. Edző: Ivkovics Sztojan

PVSK: ARCHIBALD 19, VAUGHN 15/3, Plézer 5, Mokánszki 13/3, Dzseletovics 13. Csere: Molnár 4, Micsovics 5/3, Radó 6, Frank 2, Merkl. Edző: Szrecsko Szekulovics

Az eredmény alakulása. 5. perc: 15–12. 9. p.: 25–16. 14. p.: 38–24. 18. p.: 51–35. 24. p.: 65–45. 28. p.: 71–53. 36. p.: 90–66

MESTERMÉRLEG

Ivkovics Sztojan: – Jól játszottunk, megérdemelten nyertünk, jár a dicséret a csapatomnak.

Szrecsko Szekulovics: – A Kecskemét most sokkal jobb volt, mint mi, az eredmény és a statisztika is mutatja, hogy ellenfelünk jobban teljesített. Sajnálom nagyon, hogy nem tudtuk azt megmutatni, amit elvárunk és szeretnénk magunktól. A KTE erős csapat, nehéz itt játszani, de bíztam benne, hogy tudunk meglepetést szerezni. Ennek ellenére nem úgy játszottunk mint aki bent akar maradni. Van még két forduló, harcolni fogunk a végsőkig, nem adjuk fel.

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–SZTE-SZEDEÁK 80–84 (15–18, 23–19, 17–12, 18–24, 7–11) – hosszabbításban

Ludovika Aréna, 450 néző. V: Földházi, Pozsonyi, Major

HONVÉD: GATLING 29/21, Tanoh Dez 14, HAJDU P. 8/6, Dócs 2, FILIPOVICS 15/3. Csere: Freeman 4/3, Reizinger, Simon K. 6/3, Mucza 2, Kopácsi. Edző: Zlatko Jovanovics

SZEGED: VULIKICS 13/3, Cseh, EADY 19/6, GLISICS 14, HERNDON 8. Csere: COHILL 11/3, Zsiros P. 6/6, Balogh Sz. 10, Polányi, Anda, Mayer 3/3. Edző: Simándi Árpád

Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–4. 8. p.: 12–12. 13. p.: 18–24. 17. p.: 24–31. 19. p.: 33–35. 22. p.: 43–37. 26. p.: 53–42. 29. p.: 55–47. 33. p.: 58–51. 38. p.: 70–68. 43. p.: 75–77

MESTERMÉRLEG

Zlatko Jovanovics: – Nincs új a nap alatt: csak küszködünk, nem is nagyon tudom, hogyan tudjuk befejezni az idényt. Sokan nem értik, hogy egyre nehezebb helyzetben vagyunk, mivel egyre kevesebb bevethető játékosunk van. Éppen ezért büszke vagyok a srácokra, végig küzdöttek, és megpróbálták megnyerni a meccset. Mi hazai pályán tizenkettő büntetőt dobhattunk, a Szeged huszonkilencet, ez egy kicsit furcsa. Ha mi nyerünk, az is megérdemelt lett volna, de ezúttal a Szegednek jött ki jobban a lépés a végén.

Simándi Árpád: – Mindkét csapatnak jár az elismerés, jó meccset játszottunk! Egylabdás mérkőzés volt, a Honvéd is nyerhetett volna, de most nekünk jött ki jobban a vége. A következő két mérkőzésünkre is megpróbálunk maximálisan koncentrálni.

Tudósított: KÖVÉR ATTILA