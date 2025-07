Férfi kosárlabda NB I: a svéd bajnokság legjobbja Debrecenben folytatja pályafutását

A debreceni klub hétfői tájékoztatása szerint a 31 éves, 185 centis amerikai hátvéd Szlovákiában kezdte meg profi karrierjét, majd Svédországba igazolt, ahol rögtön a bajnokság pontkirályává vált, ráadásul első évében ezüst-, a másodikban pedig aranyérmet szerzett a Boras Basket együttesével. Ezt követően megfordult Németországban, Belgiumban és Cipruson is, majd visszatért Svédországba a Norrköping Dolphins csapatához, amellyel a legutóbbi három kiírásban bajnoki címet nyert, sőt a 2024–25-ös idényben az MVP-címet is elhódította.

„Mindkét hátvédposzton bevethető, rutinos, de még jó korban lévő játékost sikerült szerződtetnünk, aki európai, sőt, nemzetközi kupatapasztalattal is rendelkezik. Labdával és anélkül is tud hatékony lenni, jól kombinálható a mezőnyembereinkkel. Emberileg is csak pozitívumokat hallottunk róla, úgy gondoljuk, hogy minden téren beleillik a csapatunkba, és bízunk benne, hogy képességeivel tud majd extrát hozni a játékunkba” – mondta a második nyári érkező kapcsán Pethő Ákos vezetőedző.

A fehér-feketék az Alba Fehérvár és a Körmend elleni győztes párharcoknak köszönhetően ötödikek lettek az élvonalban, ami az egyesület történetének második legsikeresebb szereplése.