Drámai csatában a Szolnoki Olajbányász jutott be a férfi kosárlabda NB I döntőjébe

Héttel több pontot szerzett, mégis 2–1-es hátrányban érkezett a férfibajnokság elődöntőjében Szolnokra a Paks, amely 2016 óta nem játszott négymeccses párharcot, akkor mindjárt kettőt: a negyeddöntőben 3–2-re nyert a Sopron ellen, aztán az elődöntőben 3–1-es vereséget szenvedett az Albától. Egyetlen játékos maradt hírmondónak abból a csapatból, Kovács Ákos, aki még a párharcban nem lépett pályára, és hétfőn is csak melegítőben ücsörgött a kispadon sérülése miatt. Lukács Norbert zsákolásával indult a negyedik felvonás, de mégis jobban kezdett az ASE, hat napja, első szolnoki találkozójukon is a vendégek vettek repülőrajtot, s a 15. percben 20 pontos előnyt építettek ki a Tiszaligetben. Most is jól kezdtek, de a Szolnok a 7. percben kiegyenlített. A harmadik meccsen ragyogóan játszó Eilingsfeld János két hibátlan tempójával ismét a tolnaiak pillanatai következtek, majd a második negyed is szolnoki zsákolással indult, ezúttal a montenegrói Bojan Szubotics húzott egy nagyot, amivel megint a hazaiakhoz került az előny.

Az amerikai Jay Jay Chandler másodszor verte át a bírókat egy dobócsel után a védőjébe dőléssel, zúgolódott és elégedetlenkedett a publikum, majd tombolt, amikor nyolc ponttal meglépett az Olaj a 14. percben, így a görög Kosztasz Flevarakisznak rövid időn belül másodszor kellett magához rendelnie csapatát. Elvesztette a fókuszt az ASE, egyénieskedni kezdtek az amerikai légiósai, ebből pedig sok hiba született, 14 ponttal is vezetett már az Olajbányász, noha egyetlen triplát dobtak Lukácsék, előnyük és a játékuk magabiztos volt, azért is, mert 60 százalékos pontossággal dobtak mezőnyből.

Fordulás után Chandler buta módon (felesleges személyi hiba után technikaival) kipontozódott a 22. percben, vagyis egyik vezérét és legjobb pontszerzőjét elveszítette a Paks, közben pedig kissé ellaposodott a meccs, alábbhagyott az iram is. Ez a vendégek malmára hajtotta a vizet, elakadt a Szolnok támadójátéka, öt percig nem tudtak pontot szerezni a hazaiak, fel is jött a kék mezes gárda öt pontra a 28. percben. Eric Lockett lett a pontfelelős, az első meccsen 29 pontot jegyző amerikai magasbedobó ismét ihletett játékot mutatott, a vendégek pedig harcoltak körömszakadtukig, s egy triplányira jöttek fel a 33. percben – majd a 36. percben átvették a vezetést (77–78). Egy perccel később Eilingsfeld tarolta le véletlenül Szuboticsot, úgy tűnt, nagy a baj, az erőcsatár percekig mozdulatlanul feküdt a parketten, s bár szerencsére magához tért, már nem került pályára. Hatalmas volt a feszültség, az utolsó két percet már állva figyelte a publikum, s azt látta, hogy a szerb Sztrahinja Jovanovics négyből két büntetőt is elront, de ez is belefért, mert a végjátékot megint az Olaj bírta jobban idegekkel, s nyert négy ponttal, így akárcsak tavaly, ismét döntős, s ezúttal is a Falco lesz az ellenfele a szombaton kezdődő párharcban. 90–86

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

ELŐDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE 90–86 (25–26, 31–20, 13–15, 21–25)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–1 a Szolnok javára

