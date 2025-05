Dávid Kornél: Mozgásban akarjuk tartani az utánpótlást

„A pályafutásom közepe felé már kezdett kirajzolódni, hogy mi érdekel engem a folytatásban, aztán elindítottuk a sportakadémiát, amelyről nem gondoltam, hogy ilyen szintre fog eljutni” – utalt az M1 aktuális csatornának az újoncként a női NB I 9. helyén végzett Dávid Kornél KA csapatára, illetve a másodosztályban maradást kiharcoló férfi együttesre. „A prioritás jelenleg az élvonalbeli lánycsapat, mivel az szerepel a legmagasabb szinten. A fiúknak pedig egy lépés lehet a még magasabb szint felé, ott nem célunk a profi együttes felépítése. Szeretnénk minden lehetőséget megadni a székesfehérvári fiataloknak, hogy később aztán motivációt jelentsenek a következő nemzedéknek. Ez egyben a szövetség utánpótlás-stratégiája is.”

Az 53 éves vezető kifejtette, az MKOSZ sok mindenbe belefogott az elmúlt huszonegy hónapban, melyek közül ki kell emelni, hogy talán a kosárlabda az első, amely erőlteti a magyar játékosok szerepeltetését a hazai élvonalban.

„Ennek érdekében akár szabályokat is bele kell erőltetni a rendszerbe, mert csak így tudjuk mozgásban tartani az utánpótlást. A fiataloknak látniuk kell, hogy el lehet jutni a profi csapatokhoz, erre a szabályozásra egyébként számos külföldi példát is láttam” – jelentette ki.

Az NBA tartalékligájának tekinthető G-ligában szerepelt Valerio-Bodon Vincentről vagy az Euroligában is megfordult Hanga Ádámról úgy vélekedett, az ő példájuk mutatja, hogy kitartással és akarattal el lehet jutni a legmagasabb szintre. Ugyanakkor fontos, hogy az akadályok ne térítsék el a játékosokat a céljaiktól.

Az NBA-s Milwaukee Bucks játékosmegfigyelőjeként is dolgozó Dávid Kornél elmondta, Magyarországon is figyelik a 14-18 éves játékosokat, de gyakran göröngyös az út a számukra, és sokszor túl korán visszafordulnak vagy megakadnak. Beszélt arról is, hogy a Milwaukee korai rájátszásos búcsúja nagy csalódás volt, a 2021-es bajnoki cím óta minden évben sérülések hátráltatják a csapatot a playoffban, ráadásul ezúttal az Indiana Pacers volt az ellenfél, amely a jelenleg zajló második fordulóban is szépen szerepel.