BCL winners throughout the history of the competition:



🇪🇸 Unicaja (2024-2025)

🇪🇸 Unicaja (2023-2024)

🇩🇪 Bonn (2022-2023)

🇪🇸 Tenerife (2021-2022)

🇪🇸 Burgos (2020-2021)

🇪🇸 Burgos (2019-2020)

🇮🇹 Virtus (2018-2019)

🇬🇷 AEK (2017-2018)

🇪🇸 Tenerife (2016-2017) pic.twitter.com/9zmH5eFZKN