Ötödik meccsét is elbukta a Falco a kosárlabda Bajnokok Ligája középdöntőjében

Végtelenül profinak tűnik a Nymburk csapata. Nemcsak a játékosok – ismerjük, láttuk őket, nem véletlenül vezetik a kvartettet –, hanem az egész klub is. Látszik, hogy a csehek odafigyelnek mindenre, minden zökkenőmentesen működik, akár az ellenfelek vendégül látása, a sajtó kiszolgálása vagy éppen a figyelem a szurkolókra.

Utóbbiak a keddi meccs előtt nyolcoldalas műsorfüzetből tudhattak meg minden információt az összecsapással kapcsolatban, a szerkesztők persze nem lehettek tisztában azzal, hogy Perl Zoltán megbetegszik, és nem utazhat Prágába a többiekkel, így rá hiába hívták fel a drukkerek figyelmét. A másik kiemelt, Nikola Popovics viszont pályára léphetett, és ismét nehezebb feladat várt rá, mert harcostársa a palánk alatt, Matt Tiby sérülése miatt Perlhez hasonlóan Vas vármegyében maradt.

Ahogy a Falco is az első negyedben az öltözőben…

A Nymburk nekiesett a magyar csapatnak, egész pályára kijött védekezni, rendkívül agresszív volt, egy perc után 6–0-ra, hármat követően 12–2-re vezetett. A szombathelyieknek nagyon nem ízlett a hazai harcmodor, és nem tudtak érdemben hozzászólni a mérkőzéshez, egészen a negyed utolsó percéig, amikor egy 7–0-s rohammal sikerült kozmetikázni az eredményen, de a 33 kapott pont így is rengeteg volt.

A folytatásban sem változott sok minden, a csehek sokkal élesebbek voltak – nem csoda, ők a továbbjutásért hajtottak, a 13. percben pedig először vezettek húsz ponttal. Állandósult is ez a különbség, aztán a szünet előtt Váradi Benedek vezérletével megint volt egy erős perce a Falcónak, sikerült kicsit kapaszkodni. Csak aztán a lepattanókat összehasonlíthatatlanul jobban szedő Nymburk meghúzta még a maradék időt, és nagyon magabiztosan vonulhatott be az öltözőbe.

A szombathelyiek a fordulás után az önbecsülésükért küzdhettek, no meg azért a bő száz drukkerért, aki Prágába is elkísérte a csapatot. Nagy fordulatra már nem lehetett számítani, de beleállt a küzdelembe a Falco, eleinte leginkább a lepattanózás terén sikerült előrelépnie. Aztán a dobáspontosság is sokat javult, de nehéz volt a Nymburk faulthatáron történő védekezése ellen játszani. Azért akadt pozitívum, Trey Diggs triplája és Pongó Marcell szép ziccere után 16 pontra csökkent a különbség egy 12–2-es vendégroham után, időt is kért a hazai kispad. Hiába, megnyerte a negyedet a vendégcsapat.

Az utolsót viszont már nem tudta, megint kicsit feljebb kapcsolt a cseh együttes, és a sokkal kiegyenlítettebb második félidő után magabiztosan győzött. A Falco jövő héten a Nanterre ellen zárja a BL-idényt, a tét, hogy a második csoportkörben is legyen győzelme a magyar bajnoknak.

KOSÁRLABDA

BAJNOKOK LIGÁJA, KÖZÉPDÖNTŐ

5. FORDULÓ, L-CSOPORT

ERA NYMBURK (cseh)–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 86–68 (33–19, 22–15, 18–24, 23–10)

Prága, 1900 néző. V: Cuecha (spanyol), Proc (lengyel), Pesics (szerb)

NYMBURK: BROWN 17, Birts 6, Hruban 5/3, BISHOP 11, Kriz 5/3. Csere: Sehnal 7/3, Rylich, CEASER 17, Holt 7/3, BOHACIK 14/12, Shumate 7/3, Svoboda. Edző: Francesco Tabellini

FALCO: Pongó Marcell 8/3, Diggs 10/6, Clark 3/3, BOGNÁR K. 13/3, Popovics 7. Csere: VÁRADI 17/6, Keller Á. 5/3, Novakovics 5/3, Kovács B., Verasztó, Sövegjártó. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 3. perc: 12–2. 5. p.: 19–7. 8. p.: 26–9. 13. p.: 41–21. 19. p.: 48–32. 22. p.: 60–34. 27. p.: 62–46. 33. p.: 78–58. 38. p.: 91–66