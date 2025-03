Utoljára lép pályára idegenben a Falco a Bajnokok Ligájában

„Közúti ellenőrzés! Honnan érkeztek?” – tette fel első, meglehetősen furcsa kérdését hétfőn, kora délután a cseh rendőr, mintha nem követte volna az autópályán a Falco buszát kilométereken keresztül, és nem látta volna a magyar jelzést a rendszámon.

„Magyarországról jöttünk, kosárlabda Bajnokok Ligája-mérkőzésre megyünk Prágába” – válaszolta Gábor Máté, a szombathelyiek csapatvezetője.

Általában egy ilyen válasz után a legtöbb helyen sok sikert és jó utat kívánnak a rend őrei, de nem Csehországban, ahol bevallottan illegális bevándorlókat kerestek a járművön, ám miután egy szűk fél óra alatt mindenkinél rendben találták az okmányokat, tényleg haladhatott tovább a vasi együttes célja felé.

Ebben az idényben utolsó idegenbeli BL-meccsét játssza kedden a Falco, mégpedig a Nymburk otthonában, amelytől a második csoportkör első fordulójában hazai pályán 106–86-ra kikapott. Ráadásul ezúttal is nagyon fontos játékosok hiányoznak a keretből, hiszen a csapatkapitány Perl Zoltán betegség miatt nem tarthatott a többiekkel, illetve Matt Tiby sem teljesen egészséges még, nélkülük kell megoldani a keddi feladatot.

„Szombathelyen megtapasztaltuk, milyen remek csapat a Nymburk, nagyon fontos lesz, miként védekezünk, meg tudjuk-e akadályozni, hogy könnyű kosarakat és triplákat szerezzenek – mondta Milos Konakov, a szombathelyiek mestere. – Valóban nem teljes a keretünk, de erre nem akarunk hivatkozni, teher nélkül játszunk az utolsó két fordulóban, tisztában vagyunk vele, hogy a magyar kosárlabdázást képviseljük, ennek megfelelően szeretnénk kedden is játszani.”

A hét órás buszozás nem látszott meg a játékosok hangulatán, akik könnyedén, vidáman érkeztek meg a takaros, a székeknek köszönhetően „ezerszínű” Kralovka sportcsarnokba, amely nem csak a Nymburk, hanem a női Euroligában szereplő cseh sztárcsapat, az ZVVZ USK Praha otthona is. Mielőtt a szombathelyiek parkettre léphettek volna, éppen régi szlovén ismerősünk, Teja Oblakék gyakoroltak a kétszeres Euroliga-győztes edzőlegenda, Natalia Hejková féltő szemei előtt, illetve segítője, a korábbi remek paksi játékos, edző, vezető Jan Pavlík irányításával, aki viccesen ki is szólt Konakovnak, hogy most láthatja, miként zajlik a komoly munka.

A két tréner kedélyesen elbeszélgetett, aztán elkezdődött a Falco edzése, a társaság két csapatra oszlott, a megszokott dobóverseny pedig Pongó Marcell félpályás találatával dőlt el, erre volt a legkisebb odds talán ezen az estén.

Arra viszont sokkal nagyobb a szorzó, hogy a szombathelyiek legyőzik a cseh bajnokot, amely bebiztosítaná továbbjutását a legjobb nyolc közé, ezért kőkemény mérkőzésre számíthatnak Váradi Benedekék.

KOSÁRLABDA

BAJNOKOK LIGÁJA, KÖZÉPDÖNTŐ

5. FORDULÓ, L-CSOPORT

Szombat, 18.30: Nymburk (cseh)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport)