Tizennégy ponttal is vezetett a Falco, mégsem tudott győzelemmel búcsúzni a férfi kosár BL-től

Volt, amivel nem lehetett mit kezdeni, a játékvezetők mintha nem mértek volna azonos mércével, ezt Milos Konakov többször szóvá tette, de aztán repült a technikai, a Nanterre meg a 24. percben kiegyenlített. Kiesett a ritmusból a hazai csapat, a vendégek a horvát Roko Prkacin vezérletével a vezetést is átvették. Csak aztán megint jött Pongó két triplával és nyomta vissza a franciákat a víz alá. Ez viszont már nem ment egykönnyen, nagy harc zajlott a parketten, annak is örültünk, hogy egyetlen pontnyi előnnyel a Falco mehetett neki az utolsó negyednek.

A meglehetősen mackós testalkatú, de pokoli erős Desi Rodriguezzel nem bírtak a szombathelyiek, sorban szerezte a pontokat, Konakovnak időt kellett kérnie és megoldást találnia. Elkezdte üldözni ellenfelét a Falco, csak éppen Justin Tillman triplái mind ültek, nem tudta visszavenni a vezetést a hazai csapat. A hajrában a Nanterre frissebb volt, kézben tartotta a mérkőzést, és nyerni tudott, a szombathelyieknek így zárult a BL-idény.

FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKOK LIGÁJA

KÖZÉPDÖNTŐ, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

L-CSOPORT

FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–NANTERRE 92 (francia) 89–95 (27–21, 20–22, 22–25, 20–27)

Szombathely, 2800 néző. V: Purszandisz (görög), Yilmaz (török), Velikov (bolgár)

FALCO: VÁRADI 19/9, PONGÓ MARCELL 21/18, Clark 11/6, Bognár 2, Popovics 2. Csere: PERL 19, Keller Á. 5/3, Diggs 10/6, Kovács B., Novakovics. Edző: Milos Konakov

NANTERRE: Sene 10, LACOMBE 14, RODRIGUEZ 23, Prkacin 11, Hovard. Csere: Fischer 6/6, DUSSOULIER 13/6, TILLMAN 18/12. Edző: Philippe Da Silva

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–2. 5. p.: 13–3. 8. p.: 25–13. 13. p.: 37–23. 16. p.: 42–36. 20. p.: 47–43. 23. p.: 54–54. 26. p.: 59–58. 30. p.: 69–68. 33. p.: 71–74. 36. p.: 79–82. 39. p.: 87–91

Kipontozódott: Popovics (38. p.)

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Elismerésem a Nanterre és a Nymburk együttesének a továbbjutáshoz! Nem tehetek szemrehányást a csapatomnak, összességében jó meccset játszottunk, de kikaptunk. A csoportunk nagyon erős volt, néhány ponton múltak a győzelmek – voltak jó meccseink a középszakaszban is.

Philippe Da Silva: – Tudtuk, hogy fontos meccs vár ránk, tudtuk, hogy erős csapat lesz az ellenfelünk, hiszen a Falco kétszeri hosszabbításra kényszerítette a Murciát. Ennek ellenére langyosan kezdtünk, amit ki is használt ellenfelünk. De örülök, hogy tudtunk váltani, erőt meríteni, és 14 pontos hátrányból fordítani – végül fontos győzelmet arattunk. A padról is remek teljesítmények érkeztek.

A csoport másik mérkőzésén

UCAM Murcia (spanyol)–ERA Nymburk (cseh) 60–76