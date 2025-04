Férfi kosárlabda NB I: már csak az NKA Pécs veretlen az alsóházban

A pécsiektől Ibrahim Durmo 26 pontot szerzett, míg Meleg Gergő Zoárd 15 ponttal és 11 lepattanóval dupla duplát ért el.

A másik pécsi együttesből, a PVSK-ból hiába jutott el három játékos is húsz pont fölé, a találkozó végén a vendég Kecskemét örülhetett.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

NKA Universitas Pécs–MVM-OSE Lions 89–74 (29–21, 17–17, 25–18, 18–18)

Pécs, 600 néző. Vezette: Goda, Kovács N., Major

PÉCS: DURHAM 17, Kerpel-Fronius, DURMO 26, MELEG 15/3, Brodie 1. Csere: Bor 3/3, Brbaklics 3/3, Nikolics 8, SCHERER 11/9, Kollár 5/3, Herger. Edző: Bojan Szalatics

OROSZLÁNY: WILSON 10/6, Bishop 9, Takács Zs. 8/3, CSUTI 13/3, DICKERSON 19. Csere: Werner 2, Ruják, Szabadfi 7/3, Illés, Balsai 6/6. Edző: Virginijus Sirvydis

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–8. 8. p.: 19–17. 12. p.: 33–21. 17. p.: 38–32. 23. p.: 60–43. 28. p.: 65–53. 32. p.: 73–60. 36. p.: 84–66

MESTERMÉRLEG

Bojan Szalatics: – Motiváltan szálltunk be a mérkőzésbe. Sokkal több lepattanót szereztünk meg, mint a vendégek. Nagyon várjuk a kecskemétiek elleni diegenbeli folytatást.

Virginijus Sirvydis: – Megérdemelten nyertek, jobb volt a Pécs, de annak örülök, hogy nagyot küzdöttünk. Sajnos sok büntetőt és ziccert hagytunk ki.

PVSK-VEOLIA–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 83–89 (21–26, 18–17, 16–21, 28–25)

Pécs, 650 néző. Vezette: Mészáros, Lengyel, Földesi

PVSK: Vaughn 22/6, ARCHIBALD 24/3, Frank 2, Mokánszki 3/3, DZSELETOVICS 22. Csere: Antóni, Radó 5, Molnár, Plézer 5/3, Merkl. Edző: Szrecsko Szekulovics

KECSKEMÉT: SEPPALA 21/9, Rakicsevics 9/3, Ivkovics M. 4/3, LEE 21/9, Scholl 2. Csere: KARAHODZSICS 16, WITTMANN 10/6, Tóth B. 3, Kelenföldi 3/3. Megbízott edző: Németh Levente

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–5. 6. p.: 15–12. 13. p.: 25–30. 18. p.: 37–41. 23. p.: 39–45. 26. p.: 43–52. 32. p.: 75–58. 33. p.: 63–68. 37. p.: 68–78. 39. p.: 76–80. Kipontozódott: Rakicsevics (40. p.), Vaughn (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Szrecsko Szekulovics: – Jobb volt a Kecskemét ezen a meccsen. Nagyon gyengén dobtuk a hárompontosokat, emellett tizenkilenc támadólepattanót szedett az ellenfél. Nálunk nem volt senki, aki extra teljesítményt tudott nyújtani. Zónáztunk, visszajöttünk a meccsbe, aztán három tiszta helyzetet nem tudtunk kihasználni. Megyünk tovább, próbálunk a következő mérkőzéseken nyerni. Nem gondolom, hogy ki fogunk esni, harcolunk, nem adjuk fel.

Németh Levente: – Nem egy végjátékot buktunk el a múltban, most végre volt egy kis szerencsénk is. Végig a kezünkben tartottunk a meccset, harminc percen át vezettünk, de voltak hullámvölgyek is, megzavart minket a zónavédekezés, amire aztán jól tudtunk reagálni. Két statisztikai mutató van, ami a mi javunkra döntött. Jobban akartunk, keményen megharcoltunk ezért a győzelemért.

SZTE-Szedeák–Endo Plus Service-Honvéd 84–83 (29–21, 18–17, 13–22, 24–23)

Szeged, 1000 néző. Vezette: Győrffy, Jankovics, Péczely

SZEGED: VULIKICS 24/9, Cseh 7, EADY 13/3, GLISICS 17/3, Herndon 14. Csere: Zsíros, POLÁNYI 9/3, Balogh Sz., Cohill. Edző: Simándi Árpád

HONVÉD: Simon K. 4, GATLING 30/6, Mucza 2, Freeman 8/6, FILIPOVICS 23. Csere: Tanoh Dez 7, Hajdú, Reizinger 2, Kopács 2, Dócs 5/3. Edző: Zlatko Jovanovics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–2. 7. p.: 19–9. 9. p.: 23–18. 12. p.: 34–21. 15. p.: 38–27. 17. p.: 40–35. 22. p.: 47–41. 28. p.: 58–56. 33. p.: 60–67. 37. p.: 70–77. 39. p.: 77–81

MESTERMÉRLEG

Simándi Árpád: – A szív diadala volt ez a győzelem. Az első félidőben jól kosárlabdáztunk, a szünet után a Honvéd agresszív védekezése miatt visszaesett a támadójátékunk. Most még örülünk, holnaptól készülünk a következő erőpróbákra.

Zlatko Jovanovics: – Az első félidő okozta a vesztünket, amikor puha védekezésünk miatt tekintélyes előnyre tett szert ellenfelünk. A nagyszünet után ugyan sikerült fordítani, de a kritikus pillanatokban nem „nekünk pattant a labda”.