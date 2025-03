Háromszori hosszabbítás után őrizte meg veretlenségét a címvédő a férfi kosár NB I-ben

Az éllovas szombathelyi együttes nagy küzdelemben bő két és fél órás mérkőzésen őrizte meg a veretlenségét.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 121–118 (20–19, 22–27, 32–14, 18–32, 8–8, 13–13, 8–5) – hosszabbítás után

Szombathely, 2840 néző. V: Kapitány, Major, Kovács N.

SZOMBATHELY: VÁRADI 14/9, PONGÓ MARCELL 16, Clark 6/3, Bognár 4, POPOVICS 25. Csere: PERL 33/6, Keller Á. 8/3, Kovács B. 3/3, Diggs 9/9, Novakovic 3/3. Edző: Milos Konakov

HONVÉD: SZOKOLOVICS 14/3, GATLING 34/9, GRUBOR 19/12, Freeman 12/9, FILIPOVICS 28. Csere: Dócs, Hajdu, Mucza 5, Simon K. 6/6, Reizinger. Edző: Zlatko Jovanovics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–5. 7. p.: 11–12. 11. p.: 22–25. 13. p.: 30–29. 16. p.: 37–39. 20. p.: 42–46. 23. p.: 49–51. 25. p.: 55–51. 28. p.: 63–58. 30. p.: 74–60. 33. p.: 80–70. 35. p.: 82–79. 38. p.: 88–83. 40. p.: 92–92. 43. p.: 94–97. 45. p.: 100–100. 48. p.: 107–108. 50. p.: 113–113. 53. p.: 119–113. Kipontozódott: Simon K. (36. p.), Pongó Marcell (53. p.)

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Nagy, nagy köszönet jár a szurkolóinknak, óriási energiákat adtak, amire szükségünk is volt az ötvenöt perc alatt! Voltak nagyon rossz momentumaink, sok hibával játszottunk, ami abból is látszik, hogy rengeteg büntetőt, tiszta ziccert hagytunk ki – fáradtak a lábak, fáradtak a fejek, ma gond volt a koncentrációval. De a lényeg, hogy nyertünk, és 21–0-val állunk! Ezt a mecset pedig gyorsan el kell felejteni, és fel kell készülni a következő feladatra.

Zlatko Jovanovics: – Gratulálok a Falcónak, külön a két jó barátomnak, Milos Konakovnak és Marko Csurivicsnak – jó kis meccset játszottunk. De ez én csapatomnak is jár a dicséret. Voltak lehetőségeink lezárni a meccset, de sajnos nem sikerült. De jó formában vagyunk, jó csapatunk van, és ezt ma be is bizonyítottuk. Bizonyítottuk azzal, hogy képesek voltunk egy ilyen meccset játszani a bajnok otthonában – bár tudjuk, hogy a Falco azért fáradt volt. Ha a folytatásban is képesek leszünk ilyen teljesítményre, akkor senki ellen nem féltem a csapatomat!

DEAC–NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 82–69 (22–17, 25–14, 25–26, 10–12)

Debrecen, 1150 néző. V: Benczur, Jakab, Szilágyi

DEBRECEN: Anderson 11/6, MÓCSÁN 21/18, DRENOVAC 23/3, Kovács II Ákos 5, Williamson 8/3. Csere: OSZTOJICS 8, Hőgye 4, Kovács II Ákos 5, Garamvölgyi, Flasár, Fekete-Gál, Neuwirth. Edző: Pethő Ákos

SZOLNOK: Somogyi 8, Jovanovics 15/3, Lukács N. 6, SZUBOTICS 11/3, AIMAQ 16. Csere: Rudner 3/3, Krnjajski 8, Radovanovics 2. Edző: Oliver Vidin

Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–6. 9. p.: 22–15. 12.p.: 24–23. 18.p.: 41–29 23.p.: 3–44. 27.p.: 65–48. 36.p.: 74–63. 38.p.: 82–62. Kipontozódott: Somogyi (40.p.)

MESTERMÉRLEG

Pethő Ákos: – Szeretném megköszönni a közönségnek a szurkolást, közös erővel nagyon jó energiákat mozgósítottunk a pályán és azon kívül is. A harmadik negyedre kissé belefáradtunk a saját magunk által diktált iramba, de volt tartásunk és nagy akarattal minden kisebb hullámvölgyön átlendültünk

Oliver Vidin: – Akármi történik, a harmadik helyen zárjuk a rájátszást, ami sajnos meglátszott a játékosaim motivációján. Puhán kosárlabdáztunk és rengeteg olyan hibát vétettünk, amit a továbbiakban nem engedhetünk majd meg magunknak. A rájátszásig hátralévő mérkőzéseken vissza kell találnunk a helyes útra, hiszen ha így játszunk, könnyen rossz vége lehet a szezonunknak.

SZTE-SZEDEÁK–EGIS KÖRMEND 92–94 (21–19, 21–28, 30–23, 20–24)

Szeged, Újszegedi Sportcsarnok, 1200 néző. V: Makrai, Söjtöry, dr. Németh

SZEGED: VULIKICS 26/9, Eady 12/3, Balogh, GLISICS 19/3, Herndon 8. Csere: Cseh 10, Polányi 3/3, Zsíros 10, Cohill 4. Edző: Simándi Árpád

KÖRMEND: KOUNTZ 28/6, Williams 12, Ferencz 9/9, Pipiras 15/9, Vuckovic 15. Csere: Durázi 13, Kiss B., Gáspár 2, Kiss M. Edző: Forray Gábor

Az eredmény alakulása. 2. perc: 0–7. 8. p.: 17–17. 15. p.: 31–31. 18. p.: 34–41. 26. p.: 56–63. 30. p.: 72–70. 34. p.: 84–74. 39. p.: 90–90. Kipontozódott: Cseh (37. p.)

MESTERMÉRLEG

Simándi Árpád: – Nagyon rosszul, nem jó felfogásban kezdtünk, utána sokkal jobban harcoltunk, és jobban is játszottunk. Bizonyos periódusokban továbbra is nagyon rosszul használjuk a mezőnyfaultjainkat, sokat hibáztunk hátul. A végső periódusban sok támadólepattanót engedtünk ellenfelünknek.

Forray Gábor: – Jól kezdtük a meccset, mindent úgy csináltunk, ahogy megbeszéltük. A harmadik negyedben érthetetlen módon nem jól reagáltunk a Szeged jól értelemben vett agresszív védekezésére, kapkodóvá vált a támadójátékunk. Idő kellett, hogy felvegyük ezt a keménységet.

NKA UNIVERSITAS PÉCS–ZALAKERÁMIA ZTE KK 92–90 (25–15, 19–22, 18–25, 15–15, 15–13) – hosszabbítás után

Pécs, 600 néző. V: Mészáros, Fodor, Lengyel

PÉCS: NIKOLICS 16/9, DURHAM 22/9, DURMO 30/3, Meleg 11, BRODIE 7. Csere: Kerpel-Fronius, Brbaklics 6/3, Scherer. Edző: Bojan Szalatics

ZALAEGERSZEG: Takács 5/3, GARRETT 27/3, Keller 8/6, BIGELOW 20/9, Tóth Á. 3/3. Csere: LEDAY 9/3, MCGOWENS 18/3, Szalay. Edző: Matthias Zollner

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–3. 6. p.: 14–11. 13. p.: 29–19. 17. p.: 35–30. 23. p.: 51–41. 26. p.: 53–45. 32. p.: 64–65. 35. p.: 69–69. 38. p.: 70–73. 42. p.: 80–77. 44. p.: 86–82. Kipontozódott: Tóth Á. (33. p.), Leday (40. p.), Kerpel-Fronius (42. p.), Bigelow (44. p.)

MESTERMÉRLEG

Bojan Szalatics: – Nem tudtam, hogyan játszunk majd, mert két hét szünetünk volt, és mindig nehéz, ha nem vagyunk meccsritmusban. Úgy edzettünk, hogy fenntartsuk az energiaszintet és nyerjünk a Zalaegerszeg ellen, amely erős és versenyképes csapat.

Matthias Zollner: – Azt gondolom, a nézők a magas szintű kosárlabdáért jönnek ki a mérkőzésekre. El kell dönteni, hogy a pályán kosárlabdát akarunk látni, vagy valami mást. Az elmúlt két évben ez egy nagy probléma a bajnokságban.

MVM-OSE LIONS–PVSK-VEOLIA 79–78 (15–26, 18–21, 25–18, 21–13)

Oroszlány, 904 néző. V: Földházi, Goda, Rácz

OROSZLÁNY: BISHOP 17/3, RUJÁK A. 7/3, Wilson 10/6, KENICS 16/6, DICKERSON 17. Csere: Illés 5/3, Csuti 2, SZABADFI 5/3, Takács Zs., Balsay. Edző: Váradi Kornél

PÉCS: VAUGHN 15/3, ARCHIBALD 16, Frank 5/3, DZSELETOVICS 22/9, Mokánszki 6. Csere: Plézer 3/3, Radó, Micsovics 5/3, Merkl, Antóni 6/6, Molnár M. Edző: Szrecsko Szekulovics

Az eredmény alakulása: 3. perc: 2–10. 4. p.: 10–10. 8. p.: 12–18. 14. p.: 26–28. 16. p.: 26–36. 20. p.: 33–47. 23. p.: 41–49. 26. p.: 49–54. 29. p.: 56–65. 32. p.: 66–65. 35. p.: 70–74

MESTERMÉRLEG

Váradi Kornél: – Az első félidőben minősíthetetlenül játszottunk, ha nincs meg a megfelelő energiaszint, azt megbünteti az ellenfél. A másodikban a csapatjáték és a védekezés is sokkal jobb volt, járt a labda, emellett extra dobásaink is voltak. Ez a szív diadala volt, amelyért szurkolóinknak is jár a köszönet.

Szrecsko Szekulovics: – Az első félidőben jól játszottunk, a másodikban azonban megállt a támadójátékunk, amit az Oroszlány kihasznált. A szerencsésebb csapat nyert.

ATOMERŐMŰ SE–DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT 91–77 (25–24, 19–19, 26–15, 21–19)

Paks, 900 néző. V: Praksch, Montgomery-Tóth, Földes Á.

PAKS: CHANDLER 17/6, DUKES 17, EILINGSFELD 16/3, BENKE 23/3, LAKE 10. Csere: Lockett 6, Révész 2, Halmai, Dorogi. Edző: Kosztasz Flevarakisz

KECSKEMÉT: SEPPÄLÄ 15/9, Lee 5/3, IVKOVICS 14/6, Schöll 4, RAKICSEVICS 18/9. Csere: KARAHODZICS 8, Körmendi 1, WITTMANN 12/9, Kelenföldi. Edző: Ivkovics Sztojan

Az eredmény alakulása: 4. p.: 12–7. 8. p.: 23–19. 14. p.: 25–29. 18. p.: 38–40. 24. p.: 52–47. 28. p.: 63–54. 34. p.: 74–62. 38. p.: 89–73

MESTERMÉRLEG

Konsztadinosz Flevarakisz: – Nem vagyok boldog. A győzelemnek nyilvánvalóan örülök, a második hely megőrzése szempontjából fontos siker volt. A motiváció nagyon fontos, mert játszhatsz rosszul, lehet rossz napod, lehet jó az ellenfeled. Mintha azt hittük volna, hogy ha nem adunk bele mindent, akkor is nyerhetünk. Ez a mérkőzés jó lecke volt.

Sztojan Ivkovics helyett Hegedűs Gergely: – Kemény mérkőzést játszottunk két ellentétes félidővel. A második játékrészben kiütközött a különbség a két csapat között, különösen a lepattanók megszerzésében.