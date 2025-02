Férfi kosár NB I: az Atomerőmű az utolsó negyedben 11 pontos hátrányból fordított a DEAC ellen

A 2. helyen álló Atomerőmű 11–3-mal kezdett, majd a DEAC még az első negyedben fordított, ám a debreceniek a második játékrészben indultak be igazán, 43–23-ra is vezettek, a nagyszünetre pedig 15 pontos előnnyel mehettek. A harmadik tíz percben lényegesen nem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez a paksi csapat, csupán két pontot faragott a hátrányából. Nagy hajrába kezdett az Atom, és a 36. perc végén Jay Jay Chandler két egymás utáni hármasával már 71–71 volt az állás. Majd jött egy debreceni dupla, amire az amerikai légiós egy újabb triplával válaszolt, amihez honfitársa, Kahlil Dukes is hozzátett egyet. Az utolsó pillanatokban feljött egy pontra a DEAC, ám büntetőkkel lezárta a meccset az Atomerőmű, 82–78-ra megnyerte a rangadót.

A Kecskemét mögött helyezkedik el a Honvéd a tabellán, így ez igazi ki-ki meccsnek ígérkezett, és szorosan is alakult. A kezdeti 0–6 után egyenlített a KTE, bár a negyed végén ismét öt ponttal vezetett a fővárosi gárda. A folytatásban 11 pontos különbség is kialakult, ám a hazaiak felzárkóztak mínusz hatra, hogy aztán a harmadik negyedben továbbra is ott loholjanak a Honvéd nyomában. Három ponttal mentek a vendégek, majd a záró negyed közepén tízzel, de még nem volt vége, másfél perccel a vége előtt már 76–78 állt az eredményjelzőn. Az utolsó 90 másodperc során viszont már egyik csapat sem tudott betalálni, így a Honvéd megnyerte a mérkőzést.

Az utolsó helyen álló PVSK megnyerte az első negyedet, majd még a 28. percben is vezetett, de 62–61 után a ZTE csinált egy 20–0-t, amivel el is szálltak a hazaiak reményei. A pécsiek hiába szakították meg 7 perces gólcsendjüket, és dobtak az utolsó játékrészben végül 20 pontot, elszenvedték 16. vereségüket is a bajnokságban. 82–98

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

19. FORDULÓ

Atomerőmű SE–Debreceni EAC 82–78 (19–20, 12–26, 20–18, 31–14)

Paks, 1000 néző. V: Praksch, Nyilas, Szilágyi

PAKS: CHANDLER 36/24, LOCKETT 11/3, DUKES 10/6, EILINGSFELD 10/6, Oduro 12. Csere: Révész Á., Kovács II Ákos, Halmai 3. Edző: Kosztasz Flevarakisz

DEBRECEN: ANDERSON 25/12, PONGÓ MÁTÉ 8/3, MÓCSÁN 16/12, WILLIAMSON 14/9, OSZTOJICS 13. Csere: Garamvölgyi 2, Hőgye. Edző: Andjelko Mandics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 11–8. 8. p.: 13–17. 14. p.: 19–31. 18. p.: 23–41. 24. p.: 42–53. 28. p.: 48–64. 34. p.: 63–66. 38. p.: 74–73

Kipontozódott: Pongó Máté (33. p.)

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Flevarakisz: – Tudtuk, hogy kemény meccs lesz. Ez óriási győzelem számunkra, nemcsak azért, mert mínusz húsz pontról állt fel a csapat, hanem mert nagy problémákkal küzdünk, főleg sérülések, játékosok pótlása terén. A csapatmunka hozta meg a gyümölcsét ezen a mérkőzésen. És ne feledkezzünk meg a szurkolókról sem, akik belehajszoltak minket a győzelembe.

Andjelko Mandics: – Elismerésem a csapatomnak, bár nem győztünk. Úgy látszik, a híd túl messze van…

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Endo Plus Service-Honvéd 76–78 (16–21, 24–25, 22–21, 14–11)

Kecskemét, 700 néző. V: Kapitány, Mészáros B., Horváth Cs.

KECSKEMÉT: Seppälä 14/6, Wittmann 11/6, RAKICSEVICS 15/3, LEE 18/6, Karahodzsics 10. Csere: Ivkovics M., Schöll 3, Tóth B. 2, Kelenföldi, Körmendi 3/3. Szakmai igazgató: Ivkovics Sztojan

HONVÉD: Simon K. 10/3, GATLING 13/3, Reizinger 11/3, Hajdu 5/3, FILIPOVICS 15. Csere: Freeman 5/3, Dócs 2, Szokolovics 5, Grubor 12/6, Kopácsi. Edző: Zlatko Jovanovic

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3‒8. 6. p.: 8‒12. 8. p.: 16‒15. 13. p.: 24‒31. 15. p.: 27‒38. 17. p.: 33‒41. 20. p.: 40‒46. 23. p.: 42‒53. 25. p.: 50‒55. 27. p.: 56‒65. 33. p.: 64‒72. 36. p.: 70‒78. 39. p.: 74‒78

MESTERMÉRLEG

Ivkovics Sztojan: ‒ Hiába volt az utolsó pillanatban tiszta dobásunk a győzelemért, az egész találkozót a Honvéd uralta. De úgy gondolom, hogy látványos mérkőzést játszottunk.

Zlatko Jovanovic: ‒ A Kecskemét is fizikailag nagyon erős csapat, soha nem könnyű ellene pályára lépni. Megérdemelt a győzelmünk, annak ellenére, hogy a végére egylabdás meccs alakult ki: negyven percig kontrolláltuk a játékot. Energikusan játszottunk, sok lepattanót szereztünk.

PVSK-VEOLIA–Zalakerámia ZTE KK 82–98 (25–21, 20–22, 17–27, 20–28)

Pécs, 1100 néző. V: Györfy R., Minár, Jankovics

PVSK: ARCHIBALD 22, Vaughn 6/6, Plézer 2, PAYTON 16, DZSELETOVICS 23/6. Csere: Antóni 3/3, Mokánszki 5/3, Merkl 2, Frank, Molnár Mátyás 3/3, Radó. Edző: Szrecsko Szekulovics

ZALAEGERSZEG: Takács Martin, BIGELOW 16/6, W. GARRETT 25/15, TÓTH Á. 13/3, LEDAY 22. Csere: KELLER I. 10/3, McGowens 4, Takács Milán 8/3, Csátaljay, Kovács Áron, Szalay. Edző: Matthias Zollner

Az eredmény alakulása. 2. perc: 3–0. 7. p.: 16–15. 15. p.: 32–36. 19. p.: 45–42. 23. p.: 47–47. 27. p.: 59–61. 32. p.: 62–75. 36. p.: 71–86

MESTERMÉRLEG

Szrecsko Szekulovics: – Sajnos csupán huszonöt percig tudtunk összpontosítani. Köszönjük a drukkereinknek, hogy kitartanak mellettünk. Szolnokon sem lesz könnyű, de utána tudunk még ismét nyerni.

Matthias Zollner: – Lassú ritmusban kezdtünk, de amikor kiderült, hogy a pécsieknek kisebb a rotációs lehetőségük, akkor elhúztunk. Mi már a Körmend elleni találkozóra koncentrálunk.

SZOMBATON JÁTSSZÁK

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–MVM-OSE Lions

18.00: SZTE-Szedeák–Sopron KC

18.00: Egis Körmend–NKA Universitas Pécs

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

16.00: Alba Fehérvár–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Tv: M4 Sport+)