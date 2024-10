Női kosár NB I: Albertirsán maradt veretlen a címvédő DVTK

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

VBW CEKK CEGLÉD–DVTK HUNTHERM 37–76 (11–20, 8–13, 11–21, 7–22)

Albertirsa, 108 néző. V: Nyilas, Téczely, Földi L.

CEGLÉD: Albert 4, Czank, Farkas P. 10/3, Szirony 13/6, BARNAI 10. Csere: Kaid, Szerelem-Kobolák, Viszmeg, Hévizi, Andi. Edző: Földi Attila

DVTK: Aho T., Lelik 2, CHARLES 16/6, GULBE 17/3, Tadic 6. Csere: MIKLÓS 7/3, KÁNYÁSI 14/12, Aho N. 6/6, Poczkodi, Fárbás 2, Grigalauskyte 2, Tenyér 4. Edző: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 5. perc: 4–4. 8. p.: 9–11. 10. p.: 11–20. 13. p.: 14–23. 18. p.: 16–27. 20. p.: 19–33. 25. p.: 21–41. 28. p.: 26–43. 30. p.: 30–54. 33. p.: 30–58. 36. p.: 33–67

MESTERMÉRLEG

Földi Attila: – Hasonló hibáink vannak még mindig. Pillanatokra úgy érzem, hogy sikerül javítani ezeken, most is voltak jó periódusaink, de ki kellene tolni ezeket a szakaszokat. Leginkább még mindig az eladott labdákat kéne csökkenteni. Már csak ezzel nagyot lépnénk előre, mellette pedig a támadójátékunkkal kell foglalkozni, mert nagyon fegyelmezetlenül támadunk.

Ábrahám Márta (másodedző): – Nehezen kezdtük a mérkőzést ebben a korai időpontban, ez látszott is a sok kimaradt közeli dobáson. Az elején volt néhány eladott labdánk, de a második félidőben sebességet tudtunk váltani, sokkal precízebbek voltunk és jól funkcionáltunk csapatként.

KÉSŐBB

