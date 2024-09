Az idén már hatos döntőért küzdenek a csapataink az Euroligában

A brnói női kosárlabdaklubot 1993-ban SK Zabovresky néven hozta létre Jirí Hamza alapító-elnök, illetve Jan Bobrovsky edző, későbbi cseh női szövetségi kapitány, aki rögtön le is ült a csapat kispadjára. Az együttes azóta 14-szer – 1996 és 2008 között sorozatban 13-szor – nyerte meg a bajnokságot és hússzor a hazai kupát, legnagyobb sikere a 2006-os Euroliga-aranyérem, ami mellett két második (2005, 2008) és két harmadik (2001, 2004) helyezésre is büszke lehet az elitsorozatban. Az évek során rengetegszer változott a klub neve, elsősorban a szponzorok miatt, a köztudatban a legismertebb elnevezés a Gambrinus Brno volt. Az egyesület az elmúlt években maximum két-három légióst foglalkoztatott, az előző három évadot másodikként befejező csapat keretében találjuk például Nikola Dudásovát, aki Szekszárdon és Pécsen is kosarazott. A Brno fejlődőképes, amit az is mutat, hogy az idei bajnoki fináléban egyszer megverte az USK Prahát, ezzel a rivális tizenegy éves hazai veretlenségi sorozatát szakította meg, s a prágaiak 301 cseh tétmeccs után kaptak ki. Magyar játékosok is megfordultak a klubban, Béres Tímea 2007-től két évadot játszott a cseh élcsapatban, és második évében már honfitársa is volt a keretben, hiszen Fegyverneky Zsófia a 2008–2009-es idényt töltötte ott.