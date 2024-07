Váradi Benedek: Emberként és játékosként egyaránt több lettem

– A Balaton partján elviselhető a hőség?

– Kicsit lejöttünk, hogy átvészeljük, mert ez nagyon durva… Az évad végeztével a pihenésé volt a főszerep, elmentünk nyaralni, aztán elkezdtem a kiírt edzésprogramomat, amelynek nem a kosárlabda, hanem a testem épsége áll a középpontjában, most van idő ezzel foglalkozni – mondta a Nemzeti Sportnak Váradi Benedek, aki a lengyel Trefl Sopotot elhagyva két légiósévad után kettő plusz egy évre visszaigazolt a Falco-Vulcano Energia KC Szombathelyhez.

– Elég volt két év a külföldi kalandból?

– Egyelőre biztosan. Nagyon jól éreztem magam, megvoltak benne a pozitívumok és a negatívumok is. Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen a szülővárosomban BL-induló a csapat, folyamatosan kapcsolatban álltam a vezetőséggel és az edzőkkel, akikkel egyaránt jó a viszonyom. Ha a térdműtétjeim után azt mondja valaki, hogy két év alatt litván bajnoki ezüst- és lengyel bajnoki aranyérmet szerzek, azt válaszoltam volna, hogy ne vicceljen velem, és emellett persze van három bajnoki elsőségem a Falcóval is. Úgy érzem, kihoztam a maximumot abból, ami bennem van külföldön, a továbbiakról nem egyből az évad után döntöttem, hagytam, hogy leülepedjen minden. A legjobb döntésnek az tűnt, hogy itthon folytassam a karrieremet, a tapasztalatommal igyekszem segíteni a Falcót a BL-ben, és hogy minél jobb eredményeket érjünk el minden sorozatban.

– Marasztalták az ULEB Európa-kupában induló Sopotnál?

– Az idény közben és utána is beszéltem a vezetőkkel, amikor bejelentett a Falco, sokan írtak, hogy nagyon kedveltek. Az edző, Zan Tabak karizmatikus, erős személyiség, mindig őszintén és korrektül beszéltünk egymással, elmondtuk a másiknak, mi van bennünk, és együtt jutottunk arra, hogy nem maradok a klubnál.

– Több magyar csapat is csábította, elgondolkodott rajtuk, vagy itthon kizárólag a Falco jöhetett szóba?

– Különös volt, mert előbb lett vége a magyar bajnokságnak, míg tartott a lengyel, nem akartam foglalkozni a megkeresésekkel. Utána beszéltünk a menedzseremmel, és az volt a legészszerűbb, hogy a Falcót válasszam.

– Nemcsak ön tért vissza a csapathoz, hanem Bognár Kristóf, Marvin Clark és Zachary Brown is. Emberileg és szakmailag elégedett a kerettel, amely belevág a következő idénybe?

– Teljes mértékben, jó munkát végzett a vezetőség és a szakmai stáb. Lesz sok időnk felkészülni a bajnokság kezdetére és a BL-re. Ez egy jó társaság lehet, meglátjuk, hogyan erősít a többi csapat akár itthon, akár a nemzetközi porondon, utána lehet beszélni bármiféle célról.

– Hogyan értékeli a Bajnokok Ligája-sorsolást? Mehet Vilniusba a Rytashoz, korábbi együtteséhez, illetve lengyel csapattal is találkozik a Falco.

– Nagyon erős sorozat lett a Bajnokok Ligája, az ULEB Európa-kupából is jöttek át klubok az utóbbi években, tehát nincs könnyű csoport. Nincsenek nagy különbségek a csapatok között, nem biztos, hogy lesz kiemelkedő gárda, de ha igen, akkor is sok körbeverés, meglepő eredmény várható. Látom a hírekben, hogy a Wroclaw átalakul, a Rytas még a litván játékosaival is tárgyal. Érdekes, hogy 14 évesen harmadik ellenfelünk városában, Reggio Emiliában jártam egy kéthetes edzőtáborban, lett volna lehetőségem részt venni az akadémiai képzésben, de nem akartam.

– Ha egy fiatal magyar játékos azt kérdezné öntől, mutassa meg magát a határainkon túl, mit javasolna neki?

– Mindenki más, teljesen eltérő helyzetekkel találkozik az ember külföldön, máshogyan kell alkalmazkodni és másképpen kezelik őt. Nekem ott volt a vágyaim közt, mindenképpen megérte, több lettem emberként és játékosként is, több kapcsolatot alakítottam ki, ami a jövőben kifizetődő lesz.

– Kerékpárrajongóként zárjunk más témával: ki nyeri a Tour de France-t?

– Őszintén nem tudom, nem követem a versenyt, szinte csak pakoltam az elmúlt egy hétben. Hallottam, hogy Primoz Roglic feladta, az eredményeket láttam, egy-egy információ eljut hozzám, de még egyetlen szakaszt sem néztem. Ezzel együtt Tadej Pogacar sikeréért szorítok.