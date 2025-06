Perl és Keller is hosszabbított a Falcóval – hivatalos

A szombathelyi klub közlése szerint Perl három, míg Keller két évvel hosszabbította meg kontraktusát.

„Könnyen meghoztam a döntést, hiszen jól érzem itt magam, fontos volt számomra, hogy a Falcóban tudjam folytatni a pályafutásomat. Szeretnék a következő három évben is versenyképes csapatban játszani a hazai és a nemzetközi porondon is. Úgy érzem, hogy ez adva lesz itt, Szombathelyen” – idézi a klubhonlap a 29 éves Perl Zoltánt.

„Nagyon örülök, sőt nyugodt is vagyok, hogy sikerült megegyezni és ezzel ugye az is eldőlt, hogy még 2 évig kosarazni fogok. Könnyű döntés volt, hiszen én és a feleségem is jól érzi magát itt, Szombathelyen, és ha jól tudom, Gyuri bácsi is azt szeretné, ha innen vonulnék vissza. Szeretnék a következő két évben, 37 és 38 évesen is sikereket elérni a csapattal, úgy érzem, hogy erre meglesz minden esélyünk” – mondta a 36 esztendős Keller.

A Falco továbbá közölte, hogy két év után távozik Szombathelyről Pongó Marcell.