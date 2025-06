„Ez nem futball!” – Marescát kihozta a sodrából a vihar miatti kényszerszünet

„Boldog vagyok, hiszen ott vagyunk a torna legjobb nyolc csapata között. Nyolcvanöt percig helyzetet sem engedtünk az ellenfélnek, s az elmúlt hónap talán legjobb teljesítményét nyújtottuk” – mondta csapata játékáról a Chelsea mestere, Enzo Maresca, majd kitért a vihar miatti körülbelül kétórás kényszerszünetre.

„A szünet után teljesen megváltozott a mérkőzés, és számomra ez már nem futball. Ezen a tornán ez a hetedik, nyolcadik, vagy kilencedik meccs, amit vihar miatt szakítanak félbe. Őszintén, ez egy vicc, nem futball. Nem zavarhatod be a csapatokat két órára az öltözőbe. Azt megértem, ha biztonsági okokból van erre szükség, de ha (az időjárás miatt – a szerk.) hét-nyolc mérkőzést félbe kell szakítani, akkor nem ez e megfelelő helyszín egy ilyen tornára. (...) Nem én találom ki a szabályokat, én csak edzőként szólok hozzá a dologhoz. Ha két órára az öltözőbe küldik a játékosokat, hiába próbálod őket a meccsben tartani, mindenki a családjával kezd beszélni, mert aggódnak értük. Ezután enni, játszani és mókázni kezdenek, s kérdem én, hogyan vegyem rá őket, hogy folyamatosan a meccsre koncentráljanak ilyen körülmények között?” – idézi az olasz trénert a Sky Sports.

„Az első félidőben jobban is játszhattunk volna, főleg a támadóharmadban, de hittünk az egyenlítésben, s a kényszerszünet után ez sikerült is. Ezután viszont minden »összejött« nekünk, s emberhátrányban pokoli nehéz feladat egy ilyen kaliberű csapat ellen játszani. A körülmények miatt eleve nem volt könnyű dolgunk, ám a kiállítás még erre is rátett egy lapáttal. Ezzel együtt mi voltunk a jobb csapat a ráadás első felében, s átmenetekből volt négy helyzetünk, amiből legalább egy gólt lőhettünk volna. Ehelyett ők találtak be, s ezzel véget is ért a mérkőzés, amit nehezen tudok megemészteni” – így Bruno Lage, a Benfica vezetőedzője.

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

NYOLCADDÖNTŐ

Benfica (portugál)–Chelsea (angol) 1–4 (0–0, 1–1, 1–1) – hosszabbítás után

Charlotte, Bank of America Stadium, 10 000 néző. V: Vincic (szlovén)

Benfica: Trubin – Aursnes (Gouveia, 86.), Antonio Silva, Otamendi, Dahl – Barreiro, Florentino (Prestianni, 70.), Kökcü (Joao Veloso, 86.) – Di María, Pavlidisz (Belotti, 70.), Schjelderup (Aktürkoglu, a szünetben). Vezetőedző: Bruno Lage

Chelsea: Robert Sánchez – R. James (Gusto, 80.), Badiashile (Adarabioyo, 70.), Colwill (Anselmino, 118.), Cucurella – Lavia (T. Chalobah, 89.), Caicedo – C. Palmer, Enzo Fernández (Dewsbury-Hall, 80.), Neto – Delap (Nkunku, 81.). Menedzser: Enzo Maresca

Gólszerző: Di María (90+5. – 11-esből), ill. R. James (64.), Nkunku (108.), Pedro Neto (114.), Dewsbury-Hall (117.)

Kiállítva: Prestianni (92.)