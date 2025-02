Ultrakerékpározás: Borsos Benedek második lett az Atlas Mountain Race-en

A marokkói viadalon a résztvevőknek az Atlasz hegység zord és civilizációtól távoli útjain kell leküzdeniük az 1300 kilométeres távot és a 20 000 méter szintemelkedést. A beszámoló szerint az útvonal többnyire terepen halad: sziklás ösvények, sivatagos fennsíkok, extrém hőmérséklet-ingadozás és éjszakai fagy várja a kerékpárosokat. Az indulók a saját időbeosztásuk szerint haladnak, ők döntik el, mikor és mennyit pihennek, és mennyi időt töltenek nyeregben, maguknak kell megoldaniuk a nomád vidéken az élelemszerzést és a szállást. Az indulók harmada általában feladja a versenyt.

A 27 éves Borsos Benedek a hazai kerékpáros ultra-eseményeket szervező Team KLND (kaland) színeiben vett részt a versenyen, melyen három nappal és 22 órával a rajt után kedden ért célba. Győzött Alex McCormack, a skót kerekes szoros küzdelemben két órával hamarabb fejezte be a megméretést.

A négy nap során a magyar kerékpáros 83 órát töltött mozgásban és 11 órát pihent - beleértve az alvást is, azaz naponta 20-21 órát tekert és három-négy órát aludt. A fizikai megpróbáltatásokon túl kihívást jelentett számára a magány is, Borsos Benedek – aki a magyar terep ultra-kerékpározás eddigi legjobb eredményét érte el – hat-nyolc órát is ment anélkül, hogy egyetlen ember keresztezte volna az útját. A szervezőkkel a rajt és cél között mindössze három ellenőrző ponton találkozott.

Borsos és a Team KLND célja, hogy ilyen történetekkel inspirálják a gyerekeket, felnőtteket, fiúkat és lányokat egyaránt arra, hogy elinduljanak felfedezni a világot és saját határaikat.