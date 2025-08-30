Vuelta: Philipsen idei második szakaszgyőzelmét aratta

25 FOK ÉS SZEMBE SZÉL. Ilyen körülmények várták a 172 indulót szombat délután a Vueltán, a mezőnyre a pénteki nehéz hegyi szakasz után könnyedebb nap várt, sík terület várta a kerékpárosokat.

Szinte a rajt után meglógott a José Luis Faura, Sergio Samitier és Joan Bou alkotta spanyol hármas boly, amely viszonylag gyorsan felépített több mint háromperces előnyt. Csendes napot produkált a mezőny, amely nagy része – köztük a piros trikós Torstein Traeen – együtt maradt. Az idő előrehaladtával a szökevények előnye elkezdett csökkenni, 100 kilométer eltelte után már csak másfél perc körül mozgott a különbség. A mezőny közeledett, 23 kilométerrel a cél előtt először Faura szakadt le a hármasból, majd kisvártatva őt és két hazai társát is beérték a többiek, az utolsó 17 kilométernek együtt vágott neki a mezőny. A tempó fokozódott, a Visma, az Israel Premier Tech és az Alpecin-Deceuninck is próbált helyzetbe kerülni. Az utolsó métereken megindult a nagy hajrá, a Lotto versenyzője, Elia Viviani és Jasper Philipsen vívott látványos csatát, előbbi a kordon felé szorította ellenfelét, de ez sem volt elég, a belga idei második szakaszgyőzelmét aratta a Spanyol körversenyen. A leintés után Vivianit megbüntették, így második helyett a 105. lett a 8. etapon.

Az összetett élén nem történt különösebb nagy változás, Traeen a mezőnnyel ért célba. Vasárnap már jóval nehezebb szakasz vár a kerékpárosokra, amikor Alfaróból Valdezcaray síközpont felé indulnak majd el.

80. VUELTA A ESPANA

8. szakasz (Monzón Templario–Zaragoza, 163.5 km)

1. Jasper Philipsen (belga, Alpecin) 3:43:48 óra

2. Vernon (brit, Israel), azonos idővel

3. Marit (belga, Intermarché), azonos idővel

...

41. Traeen azonos idővel

Az összetett állása

1. (piros trikóban) Torstein Traeen 29:01:50 óra

2. Vingegaard (dán, Visma) 2:33 perc hátrány

3. Almeida (portugál, UAE) 2:41 perc hátrány

A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, LIDL-Trek) 120 pont, 2. Vernon (brit, Israel) 111 pont, 3. Philipsen (belga, Alpecin) 105 pont

A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Jay Vine (ausztrál, UAE) 34 pont, 2. Vervaeke (belga, Soudal Quick-Step) 23 pont, 3. Ayuso (spanyol, UAE) 20 pont

A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Giulio Pellizzari (olasz, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 29:04:43 óra, 2. Riccitello (amerikai, Israel) 27 másodperc hátrány, 3. Garcia Pierna (spanyol, Arkea) 46 másodperc hátrány

A csapatverseny állása: 1. UAE 86:16:10 óra, 2. Team Visma 6:37 perc hátrány, 3. XDS Astana 10:47 perc hátrány