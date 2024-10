Kerékpár: Molano nyerte meg a horvát körverseny második szakaszát, Dina Márton a 69. lett

Szerdán az Adriai-tenger partjánál folytatódott a horvát körverseny, a második etap is sprintbefutóban dőlt el. Dina Márton ezúttal is a főmezőnnyel együtt, Peák Barnabás pedig 2:51 perces lemaradással ért be.

A MAGYAR TURISTÁK körében is népszerű dalmáciai üdülővárosból, Biogradból, azaz Tengerfehérvárról indult a horvátországi körverseny második szakasza. Történelmi tény, hogy 1102-ben itt koronáztatta magát horvát királlyá Könyves Kálmán, a nap kérdése viszont az volt, hogy 114.5 kilométerrel arrébb, Novaljában ki érezheti magát a „legnagyobb királynak”. A domborzati viszonyok alapján az első etaphoz hasonlóan a második is a sprinterek szakaszának ígérkezett. Zára városában hazai versenyző, Nicolas Gojkovic nyerte meg a táv első sprintjét, a jovici emelkedőre a lengyel Pawel Bernas ért fel elsőként, övé lett a három pont. A festői környezetben zajló verseny Pag szigetét is érintette, Jakub Kaczmarek a sprintet elhozta, a hegyen pedig második lett. A novaljai befutóra készülhettek a segítők és a sprinterek. A Polti-Kometa és a Bahrain-Victorious csapata vezetett, jött a Red Bull-Bora-Hansgrohe versenyzője, Sam Welsford is, ám végül a hátulról előretörő UAE-s Juan Sebastián Molano nyerte meg a második szakaszt. Giovanni Lonardi lett a második, az olasz kerékpáros viszont összetettben az élre állt. A magyar versenyzők közül Dina Márton a főmezőnnyel együtt ért be, Peák Barnabás 2:51 perces hátránnyal a 110. helyen érkezett meg. A verseny csütörtökön Otocac és Abbázia között folytatódik. KERÉKPÁR

CRO RACE

2. szakasz (Biograd na Moru–Novalja, 114.5 km)

1. Juan Sebastián Molano (kolumbiai, UAE) 2:16:19 óra

2. Lonardi (olasz, Polti Kometa) azonos idővel

3. Welsford (ausztrál, Red Bull-Bora-Hansgrohe) a. i.

…69. Dina Márton (ATT Investments) a. i.

…110. Peák Barnabás (Adria Mobil) 2:51 p h.

Az összetett állása

1. Lonardi 6:09:09 óra

2. Kristoff (norvég, Uno-X) 2 mp h.

3. Monk (ausztrál, Q36.5) 6 mp h.

…73. Dina 12 mp h.

…100. Peák 5:12 p h.