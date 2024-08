Vuelta: Roglic óriási győzelme a meredeken

AZ ANDALÚZIAI FORRÓSÁG ezúttal sem kímélte a Vuelta mezőnyét, amelyre szombaton 159 kilométer várt. Ha a 34-35 fokos hőség nem lett volna elég, akkor a nap közepén lévő második kategóriás Puerto Mirador de las Palomas és a harmadik kategóriás Sierra de Cazorla garantálta, hogy a bringások ismét teljesítőképességük határait feszegessék.

Mivel utóbbi emelkedő a szakasz befutójaként is szolgált, ez újabb lehetőség volt az összetett menőknek, hogy a csütörtökön ötperces előnybe kerülő Ben O’Connorhoz tovább közelítsenek. Valter Attila most is sokat segített csapattársának, a címvédő Sepp Kussnak, a magyar versenyző a 41. helyen ért célba 2:40-es hátrányban, amivel összetettben három pozíciót javított.

A végére háromfősre csökkenő szökevénycsoport egy perccel a többiek előtt kezdhette meg a 4.8 kilométer hosszú, helyenként 20 százalékos meredekségű Cazorlát. Ekkora előnyből esélytelen volt, hogy hazaérjenek. Az ilyen falak nagyon fekszenek Primoz Roglicnak, a korábbi években ezt megannyi alkalommal bizonyította itt a Vueltán is. A szlovén először 2.5 km-rel a cél előtt támadott, majd 1.9 km-nél O’Connort is leszakította. Pályafutása 14. Vuelta-szakaszgyőzelméért Enric Másszal kellett nagyot hajráznia, ezt sikerrel tette.

Roglic a pénteki hat másodperc után újabb 56 másodpercet faragott ausztrál riválisán. Az izgalmak vasárnap a Motril és Granada közötti 178.5 kilométeren folytatódnak.

79. VUELTA A ESPANA

8. szakasz (Úbeda–Sierra de Cazorla, 159 km)

1. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull – BORA–hansgrohe) 3:38:34 óra

2. Más (spanyol, Movistar) azonos idővel

3. Landa (spanyol, Soudal Quick–Step) 14 másodperc hátrány

...41. Valter Attila (magyar, Visma Lease a Bike) 2:40 perc h.

AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA

1. (piros trikóban) Ben O’Connor (ausztrál, Decathlon AG2R) 31:23:27 óra

2. Roglic 3:49 p h.

3. Más 4:31 p h.

...45. Valter 20:59 p h.