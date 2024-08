Jön a baba, Jonas Vingegaard idén már nem versenyez

Noha eddig is nyílt titok volt, hogy a Jonas Vingegaard nem lesz ott a szeptember végi országúti kerékpáros világbajnokságon Svájcban, a Velo szaklap most arról ír a dán csapata, a Visma egyik képviselőjére hivatakozva, hogy a 27 éves klasszis idén már nem is versenyez többet.

Jonas Vingegaard soha nem volt nagy barátja az országúti kerékpáros világbajnokságnak és „kettejük” státusza nem az idei svájci vb után változik pozitívan: a kétszeres Tour de France-győztes dán bringás mindössze egyszer, még 2018-ban vett részt a világbajnokságnak, az akkor 20 éves Vingegaard nem zavart sok vizet a versenyen – egy hellyel megelőzte a 65. helyen beérő Valter Attilát. Vingegaard azóta sem szerepelt a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) éves seregszemléjén, és idén sem lesz ott, mert felesége második gyermekével várandós és hamarosan meg is érkezhet az új családtag. „Jonaséknál hamarosan jön a második gyermek, és szeretne a felesége mellett lenni a szülés pillanataiban. Ráadásul sportolóként hosszú és megerőltető tavasz és nyár áll mögötte, úgyhogy szüksége van a pihenésre. Vagyis idén már nem versenyez” – idézte a Velo szaklap a Visma egyik képviselőjét. Vingegaard egyébként sem szokta magát „csapágyasra hajtani” augusztus után, a Vuelta után jellemzőenegy-két olasz egynaposon vesz még részt, aztán október elején amúgy is pihenőre befejezi az idényt. Idén Vingegaard 44 versenynapot töltött a nyeregben, 6681 kilométert tekert, öt többnapos viadalon – köztük a Tour de France-on – indult, ebből hármat megnyert, tavasszal a Gran Caminót, majd a Tirreno-Adriaticót és augusztus közepén a Lengyel Körversenyt. A Touron második lett, ami már csak azért is nagy fegyvertény, mert a Baszk Körversnyen életveszélyes sérüléseket szenvedett el bukása után – amelyben rajta kívül mások mellett Remco Evenepoel és Primoz Roglic is megsérültek.