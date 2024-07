Pogacar nyerte a záró etapot, megvan a harmadik Tour-győzelme és a történelmi dupla

Utolsó szakaszához érkezett az idei Tour de France, amelyet az elmúlt 50 évben megszokottakkal szemben a jövő hét végén kezdődő nyári olimpia miatt nem a könnyed körözést hozta a párizsi Champs-Élysées-n , hanem egy Monaco és Nizza közötti egy kőkemény egyéni indítású „hegyi” időfutam várt a mezőnyre. A 33 kilométer hosszú, két kemény emelkedőt is tartalmazó útvonal az összetett dobogósait leszámítva szinte mindenkit komolyan megizzasztott – már persze azok közül, akik komolyan vették az etapot és megpróbálkoztak odaférni a legjobbak közé.

Cavendish (jobbra) egészen különleges mezt kapott (Fotó: AFP)

Az idei Touron rekordnak számító, 35. szakaszgyőzelmét arató sprinter Mark Cavendish például nem tartozott ezek közé, mint az összetett utolsó előtti helyezettje második bringásként vágott neki élete utolsó Grand Tour-szakaszának a monacói F1-es pálya célegyenesében felállított startból, s 55 perccel később hatalmas üdvrivalgás és ováció közepette futott be a nizzai célba. Ahol aztán a hivatalos díjátadó ceremónia részeként egy speciális fekete mezt is kapott a 35. győzelme emlékére, amit a korábbi kiváló kosarastól, Tony Parkertől vehetett át.

Hozzá hasonlóan nagy ünneplés fogadta a Tour történelmének első színesbőrű zöldtrikósát, az eritreai Biniam Girmayt – ami pedig a eredménylista másik végét, vagyis az élen állókat illeti: Girmay beérkezésekor már a Groupama FDJ 21 éves tehetsége, Lenny Martinez ment sokáig meghatározó időt, csupán a három napja szakaszt nyerő belga, Victor Campenaerts tudta valamelyet megszorítani. A franciát végül a 67. helyen induló Harold Tejada taszította le a trónról, tíz másodperccel lejebb szorította a legjobb időt.

A mezőny második felének érkezésére szinte „befagyott a dobogó” a top 10 tagjainak érkezéséig még a résztávokon sem volt változás, nemhogy a célban. A kedélyeket legfeljebb a nap első földre kerülő bringása, az összetett nyolcadik helyén álló Matto Jorgenson elcsúszása borzolta, aztán jött az összetett első tíz helyezettje, meg a dobogón álló három földönkívüli.

Az összetett 9. helyén álló Derek Gee mindhárom mérési pontnál és a célban is jobbnak bizonyult Tejadánál. Az első mérési pontnál előbb a harmadik helyen álló fehértrikós Remco Evenepoel volt nála gyorsabb 36 másodperccel, majd még erre is rápakolt 19 másodpercet Jonas Vingegaard, végül érkezett a sárgatrikós Tadej Pogacar, aki még hét másodpercet adott dánnak. A második pontnál sem változott a sorrend, csupán a különbségek nőttek: Evenepoel 57 másodpercet adott Geenek, Vingegaard 27-tel volt gyorsabb a belgánál, a szlovén pedig egyedüliként 29 perc alatt érve a második ponthoz 24 másodperc előnnyel a dán előtt. A második pont utáni lejtmenetben aztán a korábban bukó Jorgenson nagyot ereszkedett és a 11 másoderces hátrányából 22 másodperc előnyt alakított ki, s ezt még növelte is eggyel a távot elsőként 48 perc alatt teljesítő Gee-vel szemben, s végül maga mögött tartotta a kanadait.

A lejtmenetben Evenepoel néhány másodpercet hozott Vingegaard-on, akinek hátránya viszont egy perc fölöttire nőtt a harmadik ponton az eszméletlen tempóban lejtőző Pogacar mögött, s az állás a dobogósok között a célban sem változott: Evenepoel elsőként ment 46-tal kezdődő időt, de Vingegaard végül 10 másodpercet adott neki, s zárt a második helyen. Pogacar viszont agyonvágta még a másik két UFO-t is, több mint egy perccel volt gyorsabb a dánnál.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezzel Tadej Pogacar az idei versenyen 6. szakaszán diadalmaskodott, s két év szünet után harmadszor nyerte meg a Tour de France összetettjét, ráadásul Marco Pantani 1998-as duplája után elsőként nyerte meg egy évben a Giro d' Italiát, majd a Tour de France-ot is.

„Nagyon boldog vagyok. Két kemény év volt mögöttem a Tour de France-on legutóbb, amikor hibáztam, most viszont nagyon boldog vagyok. Hihetetlen. Ez az első háromhetesem, ahol minden nap magabiztos voltam, még az idei Girón is volt egy rosszabb napom, de azt nem mondom meg, hogy melyik. Jó volt a rajt a Formula 1-es pálya rajtrácsáról, onnan indulni nagy élmény volt. Sokat edzettünk ezeken az utakon és nem akartam volna elpazarolni a munkát, úgyhogy örülök a győzelemnek. Sose gondoltam volna, hogy sikerül a dupla. Így ez egy nagyszerű év lett számomra, a Giro és a Tour együtt azért az extra” – fogalmazott Pogacar, aki kitért az év hátralévő részére vonatkozó terveire.

„Van der Poel nagyon jól néz ki a világbajnoki trikóban, de én szeretném tőle elvenni, és szeretnék világbajnoki trikóban lenni” –jelentette ki az immár háromszoros Tour-győztes szlovén.

A összetett második helyén az elmúlt két kiírást megnyerő dán Jonas Vingegaard, a harmadik a belga Remco Evenepoel lett, utóbbi a legjobb fiatalként fehér trikósként zárt. A pontverseny zöld trikóját az eritreai Biniam Girmay, a hegyi pontverseny első helyezettjét illető pöttyös trikót az ecuadori Richard Carapaz érdemelte ki.

111. TOUR DE FRANCE

21. SZAKASZ (Monaco–Nice, 33.7 km, egyéni időfutam)

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 45:25

2. Jonas Vingegaard (dán, Visma–Lease a Bike) 1:03 perc hátrány

3. Remco Evenepoel (belga, Soudal Quick-Step) 1:14 p h.

AZ ÖSSZETETT VÉGEREDMÉNYE

1. (sárga trikóban) Pogacar 83:38:56 óra

2. Vingegaard 6:17 p h.

3. Evenepoel (belga, Soudal Quick-Step) 9:18 p h.

A gyorsasági pontverseny végeredménye: 1. (zöld trikóban) Biniam Girmay (eritreai, Intermarché-Wanty) 387 pont, 2. Philipsen (belga, Alpecin Deceuninck) 354, 3. Coquard (francia, Cofidis) 208. A hegyi pontverseny végeredménye: 1. (pöttyös trikóban) Richard Carapaz (ecuadoeri, EF Educations) 127, 2. Pogacar 102, 3. Vingegaard 70. A 26 éven aluli fiatalok versenyének végeredménye: 1. (fehér trikóban) Evenepoel 83:48:14. 2. Carlos Rodríguez (spanyol, INEOS) 15:46 p h., 3. Matteo Jorgenson (amerikai, Visma-Lease a Bike) 17:16 p h. A csapatverseny végeredménye: 1. UAE 251:36:43 óra, 2. Visma-Lease a Bike 31:51 p h, 3. Soudal Quick-Step 1:33:06 óra h.