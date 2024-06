Első lehet a hatodikkal – Diana Taurasi, és akikre még figyelni kell a párizsi olimpia kosártornáján

Diana Taurasi már Kaliforniában jött a világra, szülei, Mario és Liliana nem sokkal korábban emigráltak az idősebb lányukkal, Jessikával együtt Argentínából az Egyesült Államokba. Az olasz gyökerű família családfője profi sportoló volt, labdarúgókapusként Itáliában is játszott. Az 1982. június 11-én született lánya azonban jóval többre vitte nála a sportpályán – és az iskolában is: családjában elsőként szerzett diplomát, s amikor 2005-ben végzett a Connecticut Egyetemen, úgy nyilatkozott, büszkébb nem is lehetne, a bizonyítvány ugyanannyit jelent neki, mint bármelyik bajnoki gyűrű, trófea, aranyérem.

És már 23 évesen is rengeteg érme, serlege, díja volt: középiskolai (Don Antonio Lugo High School) és egyetemi (UConn) szinten is varázsolt, a 2004-es WNBA-draft 1/1-es választottjaként vitte el a Phoenix Mercury. A klub, amelyhez azóta is hű, s amelynek valamennyi rekordját átírta a mezében lejátszott 19 idénye alatt. Immár az észak-amerikai női profi liga háromszoros bajnoka (2007, 2009, 2014), kétszer volt a döntő legértékesebb játékosa (2009, 2014), egyszer az alapszakaszé (2009), tíz idény végén választották be a liga legjobb ötösébe (négyszer a második legjobb csapatába), ötször volt a bajnokság pontkirálynője.

A 183 centijével irányító, hátvéd, bedobó poszton is otthonosan mozgó Taurasi 2006-os éve egészen káprázatos: a 34 meccsen 121 triplát dobott be, s 25.3 pontos átlaga volt – mindkettő WNBA-rekord. Elsőként érte el a 7000 pontos, 1500 lepattanós, 1500 asszisztos álomhatárt (2017), elsőként „dobta túl” a 8000 pontot és küldött a gyűrűbe 1000-nél több triplát (2018), és sérülésekkel, Covid-járvánnyal megterhelt idények után elsőként jutott a WNBA történetében 10 000 pontig 2023 augusztusában. A karrierátlaga döbbenetes: az alapszakaszban 19.1, a rájátszásban 20.5 pont. Nem véletlenül választották meg a szurkolók 2021-ben minden idők legjobb WNBA-játékosának.

És az észak-amerikai bajnokság sajátos, „nyári liga” lebonyolításából adódó szabadidejében legalább ekkorát alkotott Európában: hatszoros Euroliga-győztes (2007–2010, 2013, 2016), hétszeres orosz bajnok, török bajnok és kupagyőztes, évekig csodálhatta páratlan tudását a Dinamo Moszkva, a Szpartak Moszkva, a Fenerbahce, a Galatasaray és a Jekatyerinburg szurkolótábora.

A kettős terhelés mellett a válogatottban is volt ereje „odatenni” magát: junior-világbajnok (2000), háromszoros világbajnok (2010, 2014, 2018), ötszörös olimpiai aranyérmes (2004, 2008, 2012, 2016, 2020)…

42 évesen még mindig helye van az amerikai válogatottban

Egyike annak a 11 női kosárlabdázónak, aki győzedelmeskedett az egyetemi bajnokságban (NCCA), a WNBA-ben, a világbajnokságon és az olimpián egyaránt.

S miután a 42. születésnapja után néhány nappal bekerült a párizsi játékokra készülő Team USA keretébe – ha csak katasztrofális csapás nem éri –, a toronymagas favorit amerikai válogatottal hatodszor is aranyérmes lesz augusztusban.

Az olimpia programján valaha is szereplő csapatsportok játékosai között nincs egyetlen hatszoros olimpiai bajnok sem.

Diana Taurasi lehet az első.

Rátgéber László mesteredzőnek a Szpartak Moszkva (2008–2009) és a Fenerbahce (2010–2011) csapatánál is játékosa volt Diana Taurasi, együtt Euroligát, orosz és török bajnokságot nyertek.

„Szerencsésnek mondhatom magam, mert két klubban is Diana edzője lehettem, s azért is, mert engem tisztelt és szeretett. Az útjaink azért váltak el, mert ő doppingbotrányba keveredett, én pedig egyedüliként kiálltam mellette – örülök, hogy így tettem, s nem csak azért, mert tisztázta magát a vádak alól. Ha találkozunk, boldogan üdvözöl: »My Lázló!« Milyen kosárlabdázónak tartom? Egy mondattal: Michael Jordannek nagy szerencséje van, hogy Diana nő – ha férfi lenne, most biztos, hogy nem Jordan lenne a világ legjobb kosárlabdázója…” Fotó: Nemzeti Sport „Tisztelt és szeretett”

Férfiválogatottunk 1948-ban (16. hely), 1952-ben (9. hely), 1960-ban (9. hely), 1964-ben (13. hely) szerepelt olimpián. Női együttesünk 1980-ban, Moszkvában a 4. helyen végzett, és kvalifikálta magát az 1984-es játékokra is, azonban a Los Angeles-i olimpia bojkottja miatt nem léphetett pályára. MAGYAROK AZ OLIMPIÁN

NŐK – 12 VÁLOGATOTT

Időpont: 2024. július 28.–augusztus 11.

Helyszín: Lille, Pierre Mauroy Stadion (csoportmeccsek), Párizs, Accor Arena (negyeddöntőktől)

A csoportbeosztás: Szerbia, Spanyolország, Kína, Puerto Rico (A-csoport), Kanada, Nigéria, Ausztrália, Franciaország (B-csoport), Németország, Egyesült Államok, Japán, Belgium (C-csoport)

FÉRFIAK – 12 VÁLOGATOTT

Időpont: 2024. július 27.–augusztus 10.

Helyszín: Lille, Pierre Mauroy Stadion (csoportmeccsek), Párizs, Accor Arena (negyeddöntőktől)

Már résztvevő: Franciaország, Dél-Szudán, Egyesült Államok, Kanada, Japán, Németország, Szerbia, Ausztrália.

További négy nemzet a július 2. és 7. között, négy helyszínen, Valenciában, Rigában, Pireuszban és San Juanban zajló 24 csapatos selejtezőtornáról jut ki. MIKOR? HOL?

Az Egyesült Államok férfiválogatottjának 12-es keretét már az NBA-idény közben, április 17-én nyilvánosságra hozták. Nos, a Párizsba készülő csapat erőssége felveszi a versenyt talán még az 1992-es barcelonai olimpián a világot elkápráztató Dream Teamével is. A 12-es keretből heten már voltak olimpiai bajnokok: Durant háromszor, James kétszer, Davis egyszer, ahogyan Adebayo, Booker, Holiday és Tatum is, utóbbi négyes maradt meg a legutóbbi, tokiói játékokon diadalmaskodó csapatból. Három világbajnok van a keretben, Curry, Durant és Davis, valamint hét NBA-győztes, Durant, James, Curry, Davis, Holiday, Leonard és immár Tatum. Érdekesség, hogy Embiid és Leonard korábban még nem játszott az amerikai válogatottban, bemutatkozására – ha felépül sérüléséből – július 10-én kerülhet sor, amikor a Team USA a kanadai nemzeti csapatot fogadja Las Vegasban. A Team USA vezetőedzője Steve Kerr (Golden State Warriors), segítője Mark Few (Gonzaga University), Tyronn Lue (L.A. Clippers) és Erik Spoelstra (Miami Heat). A szakmai stáb a múlt nyáron vb-4. lett a válogatottal. LeBron és AD is ott lesz az amerikai válogatottban (Fotó: Getty Images) A KERET:

Kevin Durant (Phoenix Suns), 35 éves, 3x olimpiai bajnok (2012, 2016, 2020), világbajnok (2010), 2x NBA-bajnok (2017, 2018),

LeBron James (Los Angeles Lakers), 39 éves, 2x olimpiai bajnok (2008, 2012), 4x NBA-bajnok (2012, 2013, 2016, 2020)

Stephen Curry (Golden State Warriors), 36 éves, 2x világbajnok (2010, 2014), 4x NBA-bajnok (2015, 2017, 2018, 2022)

Bam Adebayo (Miami Heat), 26 éves, olimpiai bajnok (2020)

Devin Booker (Phoenix Suns), 27 éves, olimpiai bajnok (2020)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers), 31 éves, olimpiai bajnok (2012), világbajnok (2014), NBA-bajnok (2020)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), 22 éves

Joel Embiid (Philadelphia 76ers), 30 éves

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), 24 éves

Jrue Holiday (Boston Celtics), 34 éves, olimpiai bajnok (2020), 2x NBA-bajnok (2021, 2024)

Kawhi Leonard (L.A. Clippers), 32 éves, 2x NBA-bajnok (2014, 2019)

Jayson Tatum (Boston Celtics), 26 éves, olimpiai bajnok (2020), NBA-bajnok (2024) Párizsban is Dream Teamet látunk

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2024. június 22-i lapszámában jelent meg.)