Szombaton Kaposváron rendezik a kajak-kenu maratonisták válogatóversenyét az augusztusi Világjátékokra

A versenytáv a Világjátékokhoz hasonlóan 20 kilométer lesz, benne nyolc futószakasszal. Amennyiben Kiszli Vanda és Kolozsvári Brúnó is megszerzi az első helyet, akkor ők képviselhetik majd a magyar színeket Csengtuban – adta hírül a Magyar Kajak-Kenu Szövetség a honlapján.

A két versenyző a tavalyi világbajnokságon megszerezte a kvótákat Magyarország számára. Ha Kaposváron is ők nyernek, akkor ők indulnak a kínai Világjátékokon, ha azonban másképp alakul, akkor a szétlövés fog dönteni, amelyre a portugáliai Ponte de Limában sorra kerülő június eleji Európa-bajnokságon kerülne sor. Bauer Gyula maratoni vezetőedző a kaposvári eseményen „mutatkozik be” a posztján.

„Nagy várakozás van bennem a versenyt illetően – mondta Bauer. – A Világjátékok egyébként is egy nagy lehetőség számunkra, hiszen az Európa-bajnokság és az idén Győrben esedékes világbajnokság mellett ez is egy nagyon rangos esemény. Azt gondolom, hogy minden induló nagy elánnal készül, köztük természetesen Vanda és Brúnó is, akik tavaly megszerezték a kvótákat.”

Női kajakban négy kihívója lesz Kiszli Vandának. „Csikós Zsóka mellett két U23-as világbajnok, Csépe Panna és Sinkó Panna, valamint az ifjúsági vb-aranyérmes Szerafin Zsófia is képes lehet megnehezíteni Vanda dolgát. Persze Vanda kimagaslik a mezőnyből, de az látszik, hogy egy nagyon erős mag kezd kialakulni női kajakban. Nyilván Vanda a legfőbb esélyes, már csak az elmúlt években elért eredményei miatt is. Nagyon megbízható teljesítményt tud nyújtani, nem arra fog építeni, hogy aznap szerencséje lesz-e, vagy sem” – fogalmazott a szakember.

A férfiaknál 14-en próbálják majd legyőzni Kolozsvári Brúnót. „Brúnó szerezte a kvótát, de van még néhány olyan erős fiatal, aki síkvízen is ért már el jó eredményt. Közéjük tartozik az U23-as világbajnok Sellyei Csanád, a tavaly felnőtt vb-n ötezren negyedik Erdőssy Csaba, az U23-as maratoni vb-bronzérmes Péli Zalán, de az idősebbek közül említhetném a világbajnok Noé Bálintot is. Sűrű a mezőny és a nőkkel ellentétben itt azt gondolom, hogy a pillanatnyi forma fog dönteni” – tette hozzá Bauer Gyula.