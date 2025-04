Kajak-kenu vk: a szegedi lesz az új olimpiai ciklus első nemzetközi versenye

A nemzetközi szövetség (ICF) honlapján megjelent cikkben Szakács Bálint úgy fogalmazott, szeretnének felejthetetlen élményt nyújtani a sportolóknak és a nézőknek egyaránt.

„Megtiszteltetés számunkra, hogy az előttünk álló olimpiai ciklus első nemzetközi gyorsasági kajak-kenu versenyét rendezhetjük meg a legendás Maty-éren. – mondta. – Mondhatjuk, hogy hazánk az a hely, ahol a kajak-kenu sport elindul a Los Angeles felé vezető úton. Ez óriási büszkeség számunkra, különösen azért, mert egy új olimpiai ciklus első versenye mindig kiemelkedő jelentőségű. Láthatjuk majd az előző olimpia sztárjait, valamint az új kihívókat, a jövő bajnokait is, akik közül sokan talán még nem is ismertek a világ számára. Mindenki győzni akar, miközben igyekeznek felmérni a riválisokat is. Úgy gondolom, rendkívül izgalmas olimpiai ciklus előtt állunk.”

A nemzetközi sztárok közül ott lesz Szegeden a brazil Isaquias Guimaraes Queiroz, a tokiói olimpia C-1 1000 méteres bajnoka, a szám párizsi és riói ezüstérmese, illetve az ausztráloktól a négyessel ezüstérmes Pierre van der Westhuyzen és az olimpiai bajnok Thomas Green, továbbá a kubaiaktól az olimpiai bajnok kenus, Serguey Torres Madrigal és a Párizsban női C-1 200 méteren harmadik Yarisleidis Cirilo Duboys is. Emellett a kétszeres világbajnok román kenus, Catalin Chirila neve is szerepel a nevezési listán. A magyar indulók névsora az április 30. és május 3. között sorra kerülő válogató után válik véglegessé.

A vk május 16-án kezdődik az elő- és középfutamokkal, a döntőket – amelyeket az M4 Sport élőben közvetít – május 17-én és 18-án rendezik.

„Minden évben arra törekszünk, hogy fejlesszünk és hatékonyabbá tegyük a szervezést, hogy a lehető legmagasabb szinten szolgáljuk ki a sportolók és szurkolók igényeit. Mivel nagy hangsúlyt fektetünk a sportesemények látványos bemutatására, egy új LED kijelzőt szereztünk be. Ez most fog debütálni, lehetővé téve, hogy a nézők még jobb minőségben követhessék az eseményeket és élvezhessék a szponzori tartalmakat. Visszahozzuk a díjátadó pontont is, amely közelebb hozza a sportolókat a szurkolókhoz.” – mondta Szakács Bálint, majd arra is kitért, hogy a fenntarthatóság is fontos szerepet kap a világkupán.

„Az elmúlt években minden eseményen törekedtünk arra, hogy ezen a téren is fejlődjünk. Idén bevezetünk egy zsetonrendszert, amelynek keretében a csapatok üres vizes palackjaikat zsetonokra cserélhetik, és ezekkel új palackokat szerezhetnek be. A szervezőbizottság gondoskodik a palackok szelektív gyűjtéséről, ezáltal csökkentve a műanyaghulladékot.” – tette hozzá. A világkupára a belépés ingyenes lesz.