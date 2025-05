Szathmáry Simon: óriási hagyománya van a cseh jégkorongnak

– Csehországban született, és ott is élt egészen, amíg a DVTK Jegesmedvékhez nem igazolt. Mit jelent önnek a cseh válogatott ellen jégre lépni A-csoportos világbajnokságon?

– Önmagában az is nagy dolog, hogy egy A-csoportos világbajnokságon játszhatok, de hogy Csehország ellen készülhetek, az egészen különleges – mondta a Nemzeti Sportnak Szathmáry Simon, a magyar válogatott hátvédje. – Ott születtem, ott él a családom, és persze mindenki óriási hokiőrült, szurkolnak a cseh csapatnak. A múltban már eszembe jutott, hogy előbb-utóbb eljöhet a pillanat, amikor Csehország ellen lépek jégre, de most, hogy valósággá válik, hihetetlen érzés.

– Mennyire népszerű Csehországban a jégkorong? Népszerűbb még a labdarúgásnál is?

– Néhány éve már a közbeszéd tárgya, rengetegen vitatkoznak arról, hogy a foci vagy a hoki az első számú nemzeti sport. Azóta viszont, hogy a cseh válogatott megnyerte tavaly a hazai rendezésű elit-világbajnokságot, eldőlni látszik a vita. Én is ott voltam a vb-döntőn, egy barátom meghívott egy skyboxba, onnan néztük végig a győzelmet Svájc ellen. Elképesztő élmény volt, és akkor még nem is esett le, hogy idén ellenfélként, a magyar válogatottal megmérethetjük magunkat majd a cseh csapat ellen. Ismerek néhány srácot az ellenféltől, akkor gratuláltam nekik, és most is beszéltünk néhány szót a párharc előtt.

– Miért lehet ennyire sikeres a jégkorong Csehországban?

– Mert óriási hagyománya van, és ezért rengetegen játsszák. Hatalmas sztárok alkotják a válogatottat, olyan játékosok, akikre a fiatalok tekinthetnek példaképként, ezért pedig sok kissrác kezd el nagyon fiatalon jégkorongozni, és az utánpótlásrendszer is nagyon magas színvonalú.

– Mire számít Csehország ellen a jégen?

– Egy biztos, iszonyatosan nehéz dolgunk lesz, szerintem a csoportunk legerősebb csapatával találkozunk csütörtökön. Hibátlanul kell védekeznünk, és mindenkinek 150 százalékot nyújtania, hogy legyen bármi esélyünk. Persze ez is csak egy meccs, amin bármi megtörténhet.

– Kikre kell leginkább odafigyelni az ellenfél csapatából?

– Természetesen David Pastrnák az egyik legjobb játékosa Csehországnak, a Boston Bruins sztárja több mint száz pontot ütött ebben az idényben a világ legerősebb hokibajnokságában, az NHL-ben, pontosan tudja, mikor hol kell lennie, megtalál minden apró szabad helyet, és kíméletlenül kihasználja a lehetőségeit. De ott van például Martin Necas is, a Colorado Avalanche csatára, aki elképesztően gyors, nehéz lesz tartani vele a lépést, és persze a Calgary Flames kiváló kapusának, Daniel Vladarnak az eszén sem könnyű túljárni.

JÉGKORONG

FÉRFI ELIT-VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

A-CSOPORT (STOCKHOLM)

16.20: Finnország–Szlovénia (Tv: Sport1)

20.20: Kanada–Ausztria

B-CSOPORT (HERNING)

16.20: Svájc–Németország

20.20: Csehország–Magyarország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

A-CSOPORT M GY HGY HV V L-K GK P 1. Svédország 4 4 – – – 17–3 +14 12 2. Kanada 3 3 – – – 16–1 +15 9 3. Szlovákia 4 2 – 1 1 7–10 –3 7 4. Lettország 4 2 – – 2 10–16 –6 6 5. Finnország 3 1 1 – 1 7–6 +1 5 6. Ausztria 3 – 1 – 2 6–8 –2 2 7. Franciaország 4 – – 1 3 5–15 –10 1 8. Szlovénia 3 – – – 3 3–12 –9 0