Öt meccs megvolt a jégkorong-vb-n, kettő van hátra, hogy megtudjuk, maradunk-e

NS-SZAKÉRTŐ: VAS JÁNOS

„MEG KELL PRÓBÁLNI felfrissülni a szünnapon mentálisan és fizikailag is, ki­csit valami mást csinálni – fogalmazott a 171-szeres válogatott jégkorongozó. – Már másfél hónapja darálják a jégkorongot a srácok itt az idény végén, át kell kapcsolni abba a profizmusba, amit a világbajnokság igényel. Ilyen magas szinten két héten keresztül folyamatosan jól teljesíteni nehéz, a dánok előtti találkozón, a csehek ellen fizikailag nagyon kemény volt a játék, ami sokat kivett a csapatból. Most pihenni és regenerálódni kell minden eszközzel, ez a legfontosabb. A Svájc elleni mérkőzés lesz talán a legkeményebb dió, az ellenfél jelentős játékerőt képvisel. Vasárnap minél több játékost kell használni, de ezt eddig is jól menedzselte a szakmai stáb, a legerősebb riválisok ellen folyamatosan négy sort forgattunk. Svájc ellen is ezt várom, nem lehet ellőni az összes puskaporunkat, bár még mindig jó helyzetben vagyunk, de ha a saját kezünkben akarjuk tartani a sorsunkat, pontszer­zésre lesz szükség Norvégia ellen hétfőn. A norvégok döntetlent játszottak az amerikaiakkal, ők sem lesznek könnyű falat. Tudjuk, mit akarunk játszani, ez látszik, már csak minél jobb kivitelezésre van szükség. Nem lesz könnyű dolgunk, de ez a két nap történelmi is lehet a magyar jégkorongnak.”

ELLENFÉLNÉZŐ: ISMÉT EGY VB-DÖNTŐS ELLENFÉLLEL JÁTSZUNK

Némi meglepetésre a 2024-es elit-világbajnokság (ezen Magyarország nem szerepelt) döntőjét két európai csapat játszotta, Csehország hazai jégen verte meg Svájcot 2–0-ra. Az idén mindkét tavalyi döntős a mieink nyolcasába került, előbbivel már játszottunk, utóbbival viszont vasárnap csapunk össze. Svájc egyébként az első és a szombati játéknap előtt a B-csoportból az egyetlen csapat volt, amely már matematikailag is biztossá tette a negyeddöntőbe jutását, öt meccset követően négy győzelemmel és egy hosszabbításban elszenvedett vereséggel, 13 ponttal állt.

Svájcban egyébként – hiába népszerű a labdarúgás is – a jégkorong hagyományosan nemzeti sportág, rengetegen játsszák, követik, szeretik, és az ország klubcsapatai is meghatározóak nemzetközi szinten. A válogatott gerincét Európán, azon belül is Svájcban játszó játékosok adják, de tengerentúli légiósokból sincs hiány, a New Jersey Devils például három játékost delegál a svájci válogatottba, de van Tampa Bay Lightningban és Los Angeles Kingsben játszó hokisa is következő ellenfelünknek. Nehéz lenne egy nevet kiemelni a csapatból, de ha mégis muszáj, akkor a házi góllövőlistát hat találattal vezető Sven Andrighettót neveznénk meg a svájciak egyik, ha nem a legveszélyesebb fegyverének.

Sven Andrighetto (Fotó: Imago Images)

NAPLÓ – 10. NAP: NEHÉZ IDŐKNEK EGYSZERŰ EMLÉKMŰ

A nap találós kérdése: minek állít emléket két megviselt faszobor a semmi közepén? A válasz: a Rammedige nevű földvárszerű vaskori védelmi építménynek. Persze erről még fogalmunk sem volt, amikor a legnagyobb internetes keresőmotor térképén igyekeztünk felderíteni a dániai lakhelyünkhöz közel eső, igencsak korlátozott számú látnivalót. Az interneten egyetlen kép volt a helyről, de mi naivan azt gondoltuk, ez csak egy kis ízelítő, a java majd a helyszínen jön. Hát, ezúttal nem árult zsákbamacskát a világháló, a Ramme és Trans közötti emlékhely valóban annyi, amennyit mutat magáról: két – nagyjából életnagyságú – durván faragott, viking harcost ábrázoló szobor a pusztában.

Na jó, ne legyünk igazságtalanok, néhány méterrel arrébb azért három ismeretterjesztő tábla egy-egy bekezdésnyi szövege igyekszik elmagyarázni, mi történt a helyszínen több ezer évvel ezelőtt, a bronz- és vaskorban. Hogy hogyan temetkeztek az egyes időszakokban a környéken élők, vagy hogy miből lehet arra következtetni, hogy az adott éra békés vagy háború sújtotta volt. Ezt a tudásanyagot nagyjából három perc alatt magunkévá tettük, majd szálltunk is vissza az autóba a viharos szél elől menekülve, egy ennél talán érdekesebb helyszín felkutatásának reményében…