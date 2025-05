Jégkorong: megvan a magyar válogatott 25 fős vb-kerete

A Kanada elleni mérkőzés után Majoross Gergely szövetségi kapitány kihirdette azt a 25 fős keretet, amely Magyarországot képviseli majd a világbajnokságon.

„Még egy hátvéddel és csatárral nagyobb volt a létszám, mint a világbajnokságra nevezhető 3+22 – kezdte Majoross Gergely szövetségi kapitány a szövetség hivatalos honlapján. – Sárpátki Tomi régebb óta beteg, vissza-visszaesik, nem látni, hogy mikor lenne hadra fogható, ezért ő lett, akit itthon kell hagynunk, a hátvédeknél pedig Fejes Nándi az utolsó áldozat. Így kialakult a végleges keret, amellyel nekivágunk a vb-nek.”

A szakvezető kitért arra is, hogy egyértelmű siker lett a VELETEK BÁRHOVA TURNÉ, amely kedd este 16 394 fővel új nézőcsúcsot is hozott – sok egyéb pozitívum mellett.

„A turné remek kezdeményezés volt, és az is fantasztikus, ahogy megvalósult – folytatta Majoross Gergely. – Ezekbe a sportcsarnokokba nemcsak magas színvonalú jégkorongmérkőzéseket vittünk, hanem egy nagyon szenvedélyes válogatottat is, amely olyan atmoszférát tudott varázsolni a pályákra, amely sokakat megnyert a hokinak. Csapatként is tudtunk fejlődni hétről hétre, és talán még túl is teljesítettük a várakozásainkat. Ennek az egésznek volt a megkoronázása a Kanada elleni rangadó az MVM Dome-ban – ami nyilván minden szempontból más volt. Rekordnézőszámot értünk el, megtapasztaltuk, hogy milyen egy igazán topválogatottal mérkőzni, mi az, amin esetleg változtatnunk kell, kik azok, akik ezen a szinten is tudnak teljesíteni és kiknek nehezebb ugyanez.”

A szakvezető hozzátette, hogy szerdán elutaznak Herningbe, csütörtökön és pénteken a helyszínen edzenek, majd várják a szombati rajtot Németország ellen.

A FÉRFI NEMZETI VÁLOGATOTT VB-KERETE

Kapusok (3): Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák)

Hátvédek (8): Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (Iowa Heartlanders, amerikai/ECHL), Horváth Milán (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Nilsson Henrik (Kalmar HC, svéd), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE)

Csatárok (14): Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Laskawy Ferenc (UTE), Mihalik András (DEAC), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Iowa Heartlanders, amerikai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)

A MAGYAR VÁLOGATOTT VB-FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Április 10., csütörtök

Magyarország–Ausztria 4–2

Április 11., péntek

Magyarország–Ausztria 5–1

Április 18., péntek

Magyarország–Norvégia 5–3

Április 19., szombat

Magyarország–Norvégia 2–0

Április 25., péntek

Magyarország–Dánia 2–6

Április 26., szombat

Magyarország–Dánia 4–2

Május 2., péntek

Magyarország–Szlovénia 2–4

Május 6., kedd

Magyarország–Kanada 0–6

A MAGYAR VÁLOGATOTT VILÁGBAJNOKI PROGRAMJA

Május 10., szombat

16.20: Németország–Magyarország

Május 11., vasárnap

12.20: Egyesült Államok–Magyarország

Május 13., kedd

20.20: Kazahsztán–Magyarország

Május 15., csütörtök

20.20: Csehország–Magyarország

Május 16., péntek

16.20: Magyarország–Dánia

Május 18., vasárnap

20.20: Magyarország–Svájc

Május 19., hétfő

20.20: Magyarország–Norvégia