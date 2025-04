Kétgólos győzelem a dánok ellen a jégkorong felkészülési meccsen

ÍZELÍTŐ AZ ELITBŐL. Pénteken és szombaton már jóval erősebb ellenféllel nézett farkasszemet Majoross Gergely együttese, hiszen a dánok keretében 18 olyan játékos szerepelt, aki a tavalyi A-csoportos világbajnokságon is jégre lépett. Pénteken sokáig szoros volt a mérkőzés, sőt, a második harmad elején kétgólos előnyre tett szert a magyar válogatott, aztán négy perc alatt fordított Dánia. Az utolsó játékrészben még háromszor betaláltak a vendégek, így alakult ki a 6–2-es végeredmény.

Szombaton eleinte szintén a dánok kezdeményeztek többet, de jól tette a dolgát a mieink hátsó alakzata, ami egyre bátrabb megmozdulásokat eredményezett elöl. A miskolci, csaknem telt házat kitevő közönség először az ötödik percben hördült fel hangosabban, amikor Galló Vilmos csente el két védő között a korongot, és csak szabálytalanul tudták megállítani. Emberelőnyben nem sikerült megszerezni a vezetést, ellenben öt az öt ellen a túloldalon megmozdult a háló, Phillip Bruggisser erősen adta be középre a pakkot, Fejes Nándor korcsolyájáról Bálizs mögé vágódott a játékszer. Nem vetette vissza a bekapott gól válogatottunkat, egyre több és egyre veszélyesebb hazai lehetőséget láthatott a publikum, a 16. percben Papp Kristóf távoli lövése akadt be. A gól kapcsán ki kell emelni Galló Vilmost, akit ugyan a védők egyszer már „eltakarítottak” a kapus elől, de ő gyorsan felpattant, és kiválóan takart az egyenlítő találat előtt. Jól és gyorsan játszottak a magyarok, a szünet előtt már nálunk volt az előny, Szabó Bence tüzelt távolról, a kapu előtt Sárpátki Tamás piszkált még bele a lövésbe, ezzel becsapva Sebastian Dahm kapust.

A középső játékrészre egy felpaprikázott Dánia korcsolyázott ki, a vendégek egy sebességi fokozattal feljebb kapcsoltak, nehezebben tudott helyzetbe kerülni a magyar válogatott. A 25. percben a dánok fölénye az egyenlítésben csúcsosodott ki, kettő az egy ellen fordultak le, Nick Olesen közelről Bálizs füle mellé emelte fel a pakkot. Ezt a húsz percet inkább Dánia uralta, amit alátámaszt az 5–14-es kapura lövési mutató, de az odaadó védekezéssel és Bálizs bravúrjaival tartottuk az eredményt.

Ezekre szükség volt az utolsó harmad elején is, ugyanis két emberelőnyt kellett kibekkelni az utolsó harmad elején, Bálizs nem unatkozott, de állta a sarat. A játékrész 8. percére már a harmadik fórjukat kapták a dánok – jóból is megárt a sok, hát még egy A-csoportos csapat emberelőnyös helyzeteiből! De a válogatott ezt az időszakot is átvészelte, és visszavágott, emberelőnyben megszerezte a vezetést, Galló kotort be közelről egy lecsorgó korongot. Jól védekeztek a magyarok, bár támadt Dánia, Szabó Bence gólja az üresen hagyott dán kapuba végleg eldöntötte a győzelem sorsát. A mieink nagy skalpot gyűjtöttek be, hat felkészülési mérkőzésen az ötödik sikerüket érték el.

JÉGKORONG

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Magyarország–Dánia 4–2 (2–1, 0–1, 2–0)

Miskolc, 1315 néző. Juhász, Vincze P. T., Vincze D., Kolláth.

MAGYARORSZÁG: BÁLIZS – Garát, Szathmáry / SZABÓ B. 1 (1), Ortenszky / Kiss R., Fejes / Tornyai, Horváth A. – Erdély, Nagy K., Laskawy / GALLÓ 1 (1), Horváth B., Terbócs / PAPP K. 1 (1), Sárpátki 1, Mihály / Mihalik A., Németh, Vincze (2). Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

DÁNIA: Dahm – J. JENSEN (1), Bruggisser 1 / M. Lauridsen, Koch / Lassen, O. Lauridsen / Larsen – N. Jensen, Russell, Blichfeld / Aagaard, Kjaer (1), FFROM (1) / Meyer, Madsen, OLESEN 1 / Scheel, True, Schultz. Szövetségi kapitány: Nikael Gath

Kapura lövések: 29–34. Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 4/0

MESTERMÉRLEG

Majoross Gergely: – A mérkőzés előtt kérdés volt, hogy rövid időn belül lejátszott két ilyen találkozóba milyen energiával tud belemenni a csapat. Ahhoz, hogy tartsuk a dán válogatottal a tempót, nekünk extra energiákat kell mozgósítanunk, de ezúttal is fel tudtuk velük venni a versenyt, a fiatalságnak vannak előnyei is, gyorsan regenerálódtak a srácok. Javultunk azokban a dolgokban is, amelyeket a mérkőzés előtt átvettünk, a második harmadban voltak nehezebb időszakaink, de ezeket átvészeltük. A harmadik játékrészben jó emberhátrányos védekezést követően emberelőnyben betaláltunk, és ezzel megnyertük a találkozót.