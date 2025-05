Kanada nagy falat volt, hat kapott gólra nem volt válasza a mieinknek

Mostanra már írhatjuk: szokás szerint megtelt az MVM Dome körüli tér a magyar férfi jégkorong-válogatott és a világelső Kanada mérkőzése előtt. Az NHL-sztárok méltó fogadtatásban részesültek, vörös szőnyegen vonultak a csarnokba az őket váró szurkolók között. Nem csak a világsztárokat várta azonban a lelkes hokirajongók hada, hanem a magyar válogatott tagjait is, akik szívesen álltak meg egy-egy autogramot kiosztani az arra várakozóknak.

Ahogy a mieink szövetségi kapitánya, Majoross Gergely is kiemelte a mérkőzés előtt, a csapat eddigi hét felkészülési mérkőzése leginkább arra készítette fel a magyar válogatottat, milyen lesz a „verhető” ellenfelekkel a bennmaradást jelentő pozíciókért küzdeni az elit-világbajnokságon, a kanadaiak budapesti vendégjátéka pedig sokkal inkább arra lesz jó, hogy megtapasztaljuk, a papíron nálunk jóval erősebb válogatottak, Svájc, Csehország vagy az Egyesült Államok mire képes.

Az óriási várakozás és felhajtás közepette egy rossz hír már az összecsapás előtt érkezett, a legnagyobb sztár, a Pittsburgh Penguins háromszoros Stanley-kupa-győztes, kétszeres olimpiai bajnok csapatkapitánya, Sidney Crosby nem öltözött be, mivel csak hétfő késő délután érkezett meg Budapestre, és a szakmai stáb egyelőre pihenőt adott neki – több ezer szurkoló bánatára. Azért persze nagy nevekből nem volt hiány, számos NHL-játékos, köztük Macklin Celebrini (San Jose Sharks), Ryan O’Reilly (Nashville Predators) vagy éppen Adam Fantilli (Columbus Blue Jackets) is korcsolyát húzott.

Ami a mérkőzés képét illeti, nagy meglepetés nem történt. Az első korongbedobás után miénk lett a pakk, de az első védést is Bálizs Bence mutatta be, éppen Fantilli lövését követően. Az első gólt azonban észak-amerikai, de nem hazájában játszó, hanem a német első osztályú Eisbären Berlinben légióskodó Zach Boychuk szerezte. Apró szépséghiba, hogy les miatt a gólt videózás után érvénytelenítették a bírók. Ezután Horváth Bence volt túl körülményes, mikor a kapunk előtt korongot szereztünk, néhány pillanat múlva már ismét Kanadánál volt a pakk, Celebrini húzta volna háta mögött a kapuba, de nem célzott elég pontosan.

Másodpercekkel később azonban Boychuk kapott pontos passzt, és szélvészgyors csel után a magyar kapus mellett be is passzolta a korongot a gólvonal mögé, ezúttal már érvényes találatot ünnepelhettek a vendégek. Papp Kristófék leginkább kontrából próbálkoztak veszélyesek lenni, az első húsz percben azonban mindössze négy alkalommal jutottak el lövésig, ilyenkor pedig Dylan Garand a helyén volt, nagy veszélyben nem forgott a kapuja. A miénké annál inkább, sőt, Porter Martone a 12. percben gólt lövetett Bálizs Bencével, a kapus korcsolyájáról pattant a juharlevelesek második találata a gólvonal mögé.

Arra természetesen lehetett számítani, hogy nagy különbség lesz a két csapat között, mégis meglepő volt az a könnyedség, sebesség, pontosság és elegancia, amivel sokszor nyomasztó mezőnyfölényben játszott Kanada. Persze a 16 394 néző (ami egyébként hazai hokimeccsen az eddigi 14 925-höz képest új rekord) azért is jött ki az MVM Dome-ba, hogy a világelithez tartozó játékosok képességeiben gyönyörködhessen. Ebben nem is volt hiba, a középső játékrész végére már néggyel vezetett a világelső. Először Noah Dobson lőtt a kapuba néhány méterről, majd Travis Konecny szerzett néhány húzás után gólt. Az ellenfél kétszer, mi egyszer kerültünk emberelőnybe negyven perc alatt, egyik speciális egység sem szerzett azonban gólt, de beszédes statisztika volt a meccs közepén, hogy míg Majoross Gergely csapata négyszer, addig Dean Evasoné 24-szer lőtt kapura.

A záró harmadra kissé lelassult a meccs tempója, aztán persze ezen egy szempillantás alatt képes volt változtatni a 28 világbajnoki címével rekorder juharleveles válogatott, de vagy némi pontatlanság, vagy Bálizs meggátolta abban, hogy tovább növelje az előnyt. A kontratámadásaink nem jöttek be, amikor viszont nem védekeztünk elég zártan, akkor Kanadának volt lehetősége újabb gólokat szerezni, még kétszer élt is vele. A végeredmény nézőcsúcs és 6–0-s magyar vereség lett, sok idő azonban nincs a történteken töprengeni, hiszen szerda reggel Erdély Csanádék már utaznak is Herningbe, hogy a helyszínen készüljenek tovább a világbajnokság rajtjára.

„Az elmúlt hetek elég jól sikerültek, az összes mérkőzésre büszkék lehetünk, mindent kiraktunk a jégre. A Kanada elleni összecsapás megmutatta a két ország közötti játékkülönbséget, azt gondolom, minden alkalommal, amikor felhúzzuk a magyar mezt, igyekszünk mindent kiadni magunkból. A hibáinkat kijavítjuk a világbajnokságig, most már az előttünk lévő mérkőzésekre koncentrálunk” – fogalmazott Nagy Krisztián a magyar válogatott támadója. „Remek csapat ellen játszottunk, fantasztikus volt az aréna hangulata. A magyarok végig nagyon keményen küzdöttek, magas szinten játszottak, az eredmény ellenére nem volt könnyű dolgunk. Jól éreztük magunkat, jól szolgálta a felkészülésünket ez az összecsapás, izgatottak vagyunk a világbajnokság miatt” – mondta Noah Dobson a kanadai válogatott védője. Vélemények

JÉGKORONG

FÉRFI VILÁGBAJNOKI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–KANADA 0–6 (0–2, 0–2, 0–2)

MVM Dome, 16 394 néző. V: Korbuly, Tóth Renátó, Sábián, Váczi D.

MAGYARORSZÁG: BÁLIZS – Horváth M., H. Nilsson / Hadobás, Szathmáry / Szabó B., Garát / Tornyai, Fejes – ERDÉLY CS., Hári J., LASKAWY / PAPP K., Szongoth Domán, Terbócs / Horváth Bence, Nagy Krisztián, Mihály Á. / Ambrus G., Németh K., Vincze P. / Mihalik A. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

KANADA: GARAND – Sanheim 1, Weegar (1) / EVANS (2), DOBSON 1 / Beaudin (1), Parekh (1) / Brunicke – KONECNY 1 (2), CELEBRINI 1 (3), MARTONE 1 (1) / Fantilli, O’Reilly, Johnson / Cuylle, Foerester, Hayton / Perlini, Boychuk 1, Ronning. Szövetségi kapitány: Dean Evason

Kapura lövések: 14–37

Emberelőny-kihasználás: 2/0 ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Majoross Gergely: – A felkészülés során nem játszottunk ilyen ellenféllel, ennek megfelelően nem volt tapasztalatunk abban, kik azok, akik bizonyos szerepekben segíteni tudnak ezen a szinten is. Láthattuk, milyen játékelemeken kell még egy kicsit formálni, máshogy kezelni bizonyos szituációkat. Az biztos, hogy annyira nem tisztelhetjük egyik ellenfelünket sem, mint amennyire tiszteltük Kanadát az első harmadban. A kezdeti idegességet ledobtuk a folytatásra.

Dean Evason: – Keményen játszottunk, kicsit strukturáltabban, mint Bécsben néhány napja. Nagyszerű mérkőzés volt, remek hangulat uralkodott a csarnokban, a magyar csapat kemény ellenfél volt.

ÖSSZEFOGLALÓ

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg – Norvégia), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad – Szlovákia)

Hátvédek: Fejes Nándor (Gyergyói HK), Garát Zsombor (Nottingham Panthers – Nagy-Britannia), Horváth Alex (Trinec – Csehország), Horváth Donát (FEHA19), Horváth Milán (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Nilsson Henrik (Kalmar HC – Svédország), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur – Svájc), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (Újpesti TE)

Csatárok: Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo – Finnország), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit – Finnország), Laskawy Ferenc (Újpesti TE), Mihalik András (Debreceni EAC), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Iowa Heartlanders – Egyesült Államok), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Szongoth Domán (KooKoo – Finnország), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)

A MAGYAR VÁLOGATOTT VB-FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Április 10., csütörtök

Magyarország–Ausztria 4–2

Április 11., péntek

Magyarország–Ausztria 5–1

Április 18., péntek

Magyarország–Norvégia 5–3

Április 19., szombat

Magyarország–Norvégia 2–0

Április 25., péntek

Magyarország–Dánia 2–6

Április 26., szombat

Magyarország–Dánia 4–2

Május 2., péntek

Magyarország–Szlovénia 2–4

Május 6., kedd

Magyarország–Kanada 0–6

A MAGYAR VÁLOGATOTT VILÁGBAJNOKI PROGRAMJA

Május 10., szombat

16.20: Németország–Magyarország

Május 11., vasárnap

12.20: Egyesült Államok–Magyarország

Május 13., kedd

20.20: Kazahsztán–Magyarország

Május 15., csütörtök

20.20: Csehország–Magyarország

Május 16., péntek

16.20: Magyarország–Dánia

Május 18., vasárnap

20.20: Magyarország–Svájc

Május 19., hétfő

20.20: Magyarország–Norvégia