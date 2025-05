Bodó Christopher marad a Gyergyónál

A klub szerdai tájékoztatása szerint a 33 esztendős csatár további két évre kötelezte el magát.

„Nem kérdés, hogy mennyire értékes eleme a csapatunknak Chris Bodó. A klub részéről nem is volt kérdés: továbbra is szerettük volna, hogy nálunk játsszon. Most, hogy édesapa lett, gondolkodott rajta, hogy hazamenjen, de nagyon örülünk, hogy aláírta velünk az új szerződését és marad a Gyergyói Hoki Klubnál az a játékos, aki az Erste Liga legjobb befejező embere és permanensen termel szezononként 60-70 pontot. Két évre szól ez a szerződés, ám mi azt szeretnénk, hogy pályafutását azt követően is nálunk folytassa, és hogy azután is maradjon klubunk kötelékében, mert már látjuk azt a feladatkört is, amit majd idővel, visszavonulása után betölthet” – nyilatkozta Szilassy Zoltán sportigazgató.

Bodó az alapszakaszban 31 gólt szerzett és 67 pontot jegyzett, mindkét kategóriában ő volt a liga legjobbja. A román bajnoki címhez, a Román Kupa és a Szuperkupa megnyeréséhez pedig további 28 ponttal járult hozzá.