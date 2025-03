Jégkorong Erste Liga: a Brassó első sorára fokozottan figyelnek a gyergyóiak

AZ EGYMÁS ELLENI EREDMÉNYEK alapján zárt csak a Gyergyói HK a második helyen az alapszakaszt követően, az első pozíciót a BJAHC kaparintotta meg. Az erdélyi együttes jól teljesített az egész idényben, a nagyobb formaingadozások elkerülték.

„Az alapszakaszban nagyon kevésen múlt, hogy ne a második, hanem az első helyen végezzünk – mondta a Nemzeti Sportnak a GYHK játékosa, Sárpátki Tamás. – Kiegyenlített volt az egész alapszakasz, sokat fejlődtek a csapatok, a miénk is. Néhány új játékos csatlakozott hozzánk, akadtak sérültjeink is, ennek ellenére kiegyensúlyozottak maradtunk.”

A rájátszásban a DVTK Jegesmedvékkel csapott össze a Gyergyó, az első mérkőzést nagy fölénnyel, 8–1-re megnyerte, ám másnap a miskolciak visszavágtak, 3–1-re győztek. Ezt követően a két magyarországi összecsapáson gólt sem kapott a GYHK, 1–0-s, valamint 3–0-s sikert aratott, hazai pályán pedig lezárta a szériát az ötödik találkozón.

„Számítottunk rá, hogy nem lesz könnyű párharc, a második mérkőzésen bizonyított a DVTK. Az első találkozó után talán kicsit elhittük, hogy simább is lehet, a második összecsapásra teljesen más Miskolc korcsolyázott ki. Kemény, fizikailag nagyon megerőltető széria volt, a harmadik találkozón csupán egy gólt döntött, pattanhatott volna nekik is jól a korong, szerencsére nekünk jött ki jobban a lépés. Talán akkor a lélektani előny hozzánk került, a következő találkozó is kevés gólt hozott, itthon pedig szerettük volna lezárni a párharcot, ami sikerült is.”

A gyergyóiakra az elődöntőben a rájátszásra jelentős formajavuláson áteső Brassó vár: a Corona szintén öt mérkőzésen ejtette ki a Ferencvárost, pedig az első találkozót követően kevesen fogadtak volna a továbbjutására, azonban meccsről meccsre javulva sorozatban négy győzelmet aratott a Brassó. Dave MacQueen együttesében az első sor igazán kitett magáért, öt találkozó alatt David Levin 16, csatártársa, Radim Valchar 13 pontot szerzett. Az ő eredményességük kulcskérdés lesz a szériában.

„Jó formában van a Brassó, bár az utóbbi években mindig el tudtuk kapni. Készülünk belőle, nagyon erős az első sora, amelyet valahogy ki kell vennünk a játékból. Az alapszakaszban Levin kicsit csendesebb volt, ám a Ferencváros ellen nagyon elkapták a fonalat Valcharral. Figyelni kell mindenkire, rajtuk kívül is akadnak veszélyes játékosok a Brassóban, kitűnő kapusa van, sok légióst alkalmaz. Nyilván kettejükre fokozottabban kell figyelnünk, de a védelmünk van olyan jó, hogy megoldja ezt a feladatot is.”