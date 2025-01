Vereségével elveszítette első helyét a Fehérvár az osztrák hokiligában

Együtt a magyar trió. Még a tavalyi idény során nyilatkozta Sebők Balázs, hogy egyszer Hári Jánossal és Erdély Csanáddal szívesen alkotna egy sort Fehérváron. Haza is igazolt a támadó, sőt az idény két harmada el is telt, de eddig sérülések és egyéb okok miatt nem tudta kipróbálni ezt a csatársort Kiss Dávid. Ám a Klagenfurt elleni rangadón ennek is eljött az ideje.

Rangadóhoz méltón kezdtek a felek, nem kímélték egymást a játékosok, de veszélyesebb volt a KAC. Később kiegyenlítettebbé vált a játék, azonban a vezetést a Klagenfurt szerezte meg. Hét perccel a harmad vége előtt nem zártak vissza rendesen a támadók, létszámfölényes helyzetben Jan Mursak vette be Rasmus Reijola kapuját. Négy perccel később ismét egy hazai hibát használtak ki az osztrákok: rosszul cserélt a Fehérvár, Nicholas Petersen köszönte szépen, és bevágta a ziccert.

A második játékrész eleje sem úgy alakult, ahogy azt a fehérváriak szerették volna, még két perc sem telt el, és betalált az osztrák csapat, egy gyors akciót követően a középen érkező Mathias Fromról maradt le Falus Ádám, a csatár közelről vette be a hazai kaput. Magabiztosan játszott a KAC, a Volán csak elvétve tudott komoly nyomást helyezni a Sebastian Dahm által irányított védelemre, pedig emberelőnyben is próbálkozhattak a kék-fehérek. A túloldalon időnként hajmeresztő helyen adta el a korongot a Fehérvár, Reijola nem unatkozott, a három kapott gól ellenére a magyar csapat legjobbja volt.

Az utolsó játékrészből öt perc telt el, amikor ismét emberelőnybe került a Volán, ez jó esélyt kínált a szépítésre. A fórban sem igazán záporoztak a lövések Dahm felé, majd Chaser Bergert állították ki a játékvezetők, négy a négy ellen Martin Stajnoch kezében volt az első hazai gól, de benne is maradt. A folytatásra jutott még egy klagenfurti találat Petersen jóvoltából, a Volán sima vereségével hosszú idő után elveszítette első helyét a tabellán.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák) 0–4 (0–2, 0–1, 0–1)

