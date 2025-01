Osztrák hokiliga: hősies játékkal győzött a Fehérvár a Linz ellen

Piszok nehéz helyzetben várhatta az összecsapást a forduló előtt listavezető Volán, ugyanis több mint egy sornyi játékosára nem számíthatott Kiss Dávid vezetőedző: Sebők Balázs, Kiss Roland, Anze Kuralt, Erdély Csanád, Ambrus Gergő és Magosi Bálint sem tudta vállalni a játékot. Ettől függetlenül, remek hangulatban kezdődött el a találkozó, ugyanis a Linzt jó néhány szurkoló is elkísérte.

Nagy iramban kezdtek a felek, a tartalékos Fehérvár előtt adódott több helyzet, a fölény pedig góllá érett, a 8. percben egy kapu mögött felperdülő korongot Ambrus Csongor talált meg először, aki középről pofozta be a vezető találatot, a fiatal csatár az első gólját szerezte az osztrák központú hokiligában. Később emberelőnybe került a Linz, érkeztek is a lövések Rasmus Reijola felé, de a finn hálóőr a védők segítségével állta a sarat. A hősies védekezés meghozta a gyümölcsét, hat és fél perccel a szünet előtt emberelőnyben Cameron Gaunce bombája akadt be.

A második játékrészben időnként beszorult a fáradó Fehérvár, de a hazaiak előtt is adódtak lehetőségek. Kétgólos előny birtokában sem várt könnyű utolsó húsz perc a Volánra, és ez már az első pillanattól beigazolódott, nyomott a Linz, és öt perc elteltével emberelőnyben Brian Lebler révén közelebb is zárkózott. Ahogy az erejéből telt, próbálkozott a Fehérvár ellentámadásokkal, de egyre jobban fogyott a szufla, a közönség is érezte az utolsó percekben, hogy kell a támogatás, egy-egy közbeszúrást nagy taps kísért. A végén a Fehérvárnak segített egy emberelőny is, Hári Jánosék kibekkelték a maradék időt, fontos három ponttal gazdagodott a Volán és így továbbra is a tabella első helyén áll.

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–STEINBACH BLACK WINGS LINZ 2–1 (2–0, 0–0, 0–1)

Székesfehérvár, Alba Aréna, 4078 néző. V: Nikolic (osztrák), Zrnic (szlovén), Nothegger (osztrák), Váczi

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Atkinson, Campbell / GAUNCE 1, Messner / Stipsicz, Stajnoch – BARTALIS, HÁRI (1), Brown / Cheek, Berger, Kulmala / Mihály (1), Németh (1), Terbócs / AMBRUS CS. 1 Edző: Kiss Dávid

LINZ: REDER – ROE (1), Scheid / Kragl, Moro / Wolf, Würschl / Söllinger – Stuart, Knott, St-Amant (1) / LEBLER 1, Collins, Feldner / Pusnik, Maver, Ograjensek / Witting, Bretschneider, Neubauer. Edző: Philipp Lukas

Kapura lövések: 27–21

Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Kiss Dávid: – Minden dicséret megilleti a srácokat, nagyon keményen végigdolgozták ezt a mérkőzést, fegyelmezettek maradtunk. A védekezés volt a kulcs, ebben mindenki részt vett. Sok a sérültünk, mindenkinek sok jégideje volt. Amikor kellett, nyugodtak maradtunk, hátráltunk, blokkoltunk.

Philipp Lukas: – A találkozó eleje volt a kulcs, nem kezdtünk jól, az ellenfelünk viszont igen. Végig üldöztük őket, a mérkőzés második felére feljavultunk, a kapusunk megadta az esélyt arra, hogy visszajöjjünk, de nem sikerült.

