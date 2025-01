Jégkorong: megszerezte élete első gólját, még keményebben dolgozik tovább a Fehérvár támadója

Ambrus Csongor csíkszeredai születésű játékos, a fehérvári hokiakadémián nevelkedett és járta végig a ranglétrát. Az Erste Ligában szereplő FEHA19 együttesében egyre jobban meghatározó szerepet tölt be, míg az ICEHL-ben induló Hydro Fehérvár AV19-ben egyre több játékidőt kap. A bizalmat jó játékkal igyekszik meghálálni a fiatal játékos, aki ebben az idényben bemutatkozott a felnőtt válogatottban is, ahol rögtön eredményes volt. Vasárnap, a Linz ellen az osztrák központú ligában a Fehérvár színeiben is átesett a tűzkeresztségen, ő szerezte a kék-fehérek első gólját a mérkőzésen. Ez a találat volt Ambrus első gólja a Volánban. Szerdán a Fehérvár Salzburgba kezdi meg a három idegenbeli mérkőzést is magába foglaló hetét, az első állomás talán a legnehezebb is egyben, hiszen a sérülésektől megfogyatkozó Volánnak a BL-ben is menetelő Red Bull Salzburg ellen kell a Linz elleni találkozóhoz hasonlóan bravúrt elérni.

– Milyen érzés volt megszerezni az első gólját az osztrák központú hokiligában, az ICEHL-ben?

– Nagyon jó érzés volt betalálni, már érett az utóbbi időben – mondta a Nemzeti Sportnak Ambrus Csongor. – Úgy éreztem, az elmúlt mérkőzéseken jól ment a játék, többször helyzetbe is kerültem, de nem ment be. Örülök, hogy ezúttal sikerült, teljesült egy álmom, sokat dolgoztam érte, remélem, még sok követi majd ezt a találatot.

– Egyre kevesebben vannak, a Linz ellen három sorral tudtak játszani, mennyire vett ki sokat ez a győzelem a csapatból?

– Paprikás, jó hangulatú, rájátszás szagú találkozó volt. Nincs már messze a playoff, közeledünk az alapszakasz végéhez, minden pont számít. A Linz ellen mindenki sok munkát rakott bele a mérkőzésbe, blokkoltunk, ütköztünk, letámadtunk, a befektetett munka pedig meghozta a gyümölcsét.

– Szép idénye van eddig, hiszen bemutatkozhatott a felnőtt válogatottban, ahol sikerült betalálni, valamint a Fehérvár színeiben is sikerült megszereznie az első ICEHL-es gólját.

– Önbizalmat adnak ezek az események, de egyúttal arra sarkal, hogy még keményebben dolgozzak, ezen az úton kell tovább haladnom.

– Nehéz hét előtt állnak, háromszor idegenben lépnek jégre, szerdán Salzburgban „kezdik el” a hetet.

– Kemény feladatok elé nézünk, mindenképpen pontokat szeretnénk szerezni. Háromszor játszunk idegenben, nem lesz könnyű, reméljük a sérültek közül lesznek visszatérők.