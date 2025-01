Erste Liga: minden harmadban betalált, erdélyi rangadót nyert a listavezető

Székelyföldi derbivel rajtolt az Erste Liga 2025-ben, és a listavezető és a Csíkszereda összecsapása nem is okozott csalódást: nyitásként mindkét kapu előtt felváltva akadtak helyzetek, s négy a négy elleni játék során Láday Tamás szép egyéni alakítása után szerezte meg a vezetést a vendégcsapat. A hazaiak még a szünet előtt egyenlítettek Bodó Christopher révén. Szembeötlő volt, hogy a vendégek több mint a harmad felét – 11 percet – emberhátrányban töltötték, Márton Botond például öt perces büntetést kapott palánkra lökésért, s csupán egyszer tudta a fórt kihasználni a Gyergyó.

A folytatásban is maradt a kemény küzdelem, meg a csíki szabálytalanságok: Részegh Tamásnak mindössze három másodperc kellett, hogy a büntetőpadon találja magát a játék késleltetéséért... A középső harmadban ellenfelénél kétszer többet kapura lövő Gyergyó végül az utolsó percben talált be – Matias Haaranen pofozott be egy kipattanót.

A záró felvonásban aztán nem igazán változott a játék képe, enyhe hazai fölény mellett hét és fél percig kellett várni a hazai gólra: emberhátrányban Sebastien Sylvestre korongszerzése után Vincze Péter érkezett jól a centerezésre. A gól után másfél perccel aztán a Kontsa Mesikammen addig reklamálta, hogy két percre kiszórták a zebrák, hogy abból végül lett egy végleges. A végeredményt aztán hat perccel a vége előtt Becze Tihamér állította be, amikor közelről a kapuba toszkolt egy kipattanó korongot. A Csík ugyan az utolsó másfél percre lehozta kapusát, Adorján Attilát, de ez sem segített: a Gyergyó győzelemmel kezdte az új évet, s megerősítette vezető helyet a tabella élén.

ÖSSZEFOGLALÓ

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

GYERGYÓI HK–SC CSÍKSZEREDA 3–2 (1–1, 1–0, 1–1)

Gyergyószentmiklós, 1250 néző. V: André, Sikó, Magyar, Borsos (romániaiak).

GYERGYÓ: Rinne – HAARANEN 1, Wardley (1) / Mesikämmen, Fejes / Imre, Györfy – VINCZE P. 1, SYLVESTRE (2), Vayrynen / Orban (1), Sárpátki, BODÓ 1 / Ádám, Császár, Szigeti / Simon L., Csiszer, Vincze G. Edző: Markus Juurikkala

CSÍKSZEREDA: Adorján – Davis, Ferencz-Csibi / Gecse, Pivcakin / Salló, LÁDAY 1 / Silló, Kristó – Forsberg, Részegh T., Péter / ROKALY SZ. (2), Honejsek, BECZE 1 (1) / Rokaly N., Reisz, Fodor / Lorraine, Márton, Taraszov. Edző: Kevin Constantine

Kapura lövések: 28–21.

Emberelőny–kihasználás: 7/1, ill. 4/0