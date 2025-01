Az utolsó harmadban úszott el a Volán győzelme az osztrák hokiligában

EZ A KÉT CSAPAT uralta az alapszakasz nagy részét, ám az utóbbi 10-15 fordulóban szép lassan kiegyenlítettebbé vált a mezőny, így a Bolzano és a Fehérvár kettőséhez csatlakozott a Salzburg, valamint a Klagenfurt is. Se az olasz, se a magyar gárda nincs kirobbanó formában, a piros-fehérek pénteken a Graz ellen kaptak ki otthon 5–4-re, míg a Volán Asiagóban hullajtott el két pontot, Hári Jánosék hosszabbításban szenvedtek vereséget.

A szombati összecsapást a hazai csapat kezdte jobban, bár Horváth Dominiknak nem kellett hatalmas bravúrokat bemutatni, a Bolzano járatta többet a korongot. Aztán hét perc elteltével villant a Fehérvár, Rasmus Kulmala indította Terbócs Istvánt, aki Enrico Miglioranzit kötényben befűzte, majd a ziccert magabiztosan értékesítette. Feljebb kapcsoltak az olaszok, négy perccel később egyenlítettek is, emberelőnyben Matt Bradley lövésénél takartak jól Horváth előtt, így a magyar kapus tehetetlen volt. A lefújás pillanatában Joel Messner, valamint Brad McClure feszült egymásnak.

Ebben az olaszokat látták ludasnak a játékvezetők, így öt a négy ellen kezdhette meg a második harmadot a Volán, de a fór nem hozta meg a magyar gólt. Picivel később már Harvey sem tudott segíteni, egy elhozott bulit követően Cameron Gaunce tűzte rá távolról, a kipattanót Sebők Balázs tessékelte a kapuba fonákkal. Alig két perccel később emberhátrányba került Kiss Dávid együttese, Daniel Frank közelijénél nagyot fogott Horváth. Ezt a fórt még kibekkelte a Volán, de a következőt már nem, a 32. percben Bradley talált be.

Aktívabb volt a Bolzano a harmadik harmad elején, és ez sajnos góllá is érett, még nem telt öt perc, és megszerezte a vezetést a hazai csapat, Scott Valentine bombája akadt be a jobb felsőbe. A játékrész derekán Gaunce ütközte le kissé vak oldalról Daniel Franket, a csatárt hordágyon, vérző sebbel vitték le, a fehérvári védő végleges kiállítást kapott, a Bolzano pedig ötperces emberelőnyt. Ezzel villámgyorsan éltek az olaszok, a szélről betett pakk Stipsiczről Horváth mögé került, a gólvonalon Giordano Finoro kotorta be. A hátrány többi részét Horváth vezetésével kibekkelte a magyar együttes, öt az öt ellen pedig támadt az egyenlítésért, Chase Berger állt ehhez a legközelebb, de Harvey védeni tudott. Levitte kapusát is a Fehérvár, ám ez csak egy újabb hazai gólt hozott Luca Frigo révén. A Volán így mindössze egy ponttal zárta az olaszországi túráját, folytatás kedden Székesfehérváron a Klagenfurt ellen.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

HCB SÜDTIROL ALPERIA (olasz)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 5–2 (1–1, 1–1, 3–0)

Bolzano, 3903 néző. V: Fichtner, Siegel (osztrákok), Mantovani, Rigoni (olaszok)

BOLZANO: HARVEY – Valentine 1, Seed / Hults, Bourque (1) / Miglioranzi, Di Perna / Brunner – FRIGO 1 (1), BRADLEY 2 (2), Salinitri / Marchetti, Mantenuto, FINORO 1 / Helewka (2), MCCLURE (2), Halmo / Frank, Christoffer, Digiacinto (1). Edző: Glen Hanlon

FEHÉRVÁR: Horváth D. – Gaunce, Campbell / Stipsicz, Messner / Falus, Stajnoch – Cheek, Hári, Brown / SEBŐK 1, Berger, Erdély / MAGOSI (1), Kulmala (1), TERBÓCS 1 / Ambrus G., Németh K., Mihály / Ambrus Cs. Edző: Kiss Dávid

Kapura lövések: 41–18

Emberelőny-kihasználás: 7/3, ill. 3/0

Mestermérleg később.

A játéknap további eredménye

Pustertal (olasz)–Graz (osztrák) 3–4 – h. u.