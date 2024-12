A magyar női jégkorong-válogatott hosszabbítás után múlta felül Japánt

Nemsokára éles bevetésen vesz részt női jégkorong-válogatottunk, ugyanis februárban olimpiai selejtezőtornán harcolhatják ki a lányok az ötkarikás részvételt. A célhoz vezető út fontos állomása volt a dániai torna, amelyen a házigazdák mellett a franciákkal és végül a japánokkal is megmérkőztek a mieink. A háromnapos tornán Pat Cortina együttese javuló formát mutatott, annak ellenére, hogy a dánok 2–1-es legyőzését követően a franciáktól szétlövésben kikapott a csapat, de utóbbi találkozón jobban játszott.

Az utolsó találkozóra Németh Anikó visszakerült a kapuba, nem öltözött át Seregély Míra, Pázmándi Zsófia, valamint Huszák Alexandra, Kiss-Simon Franciska viszont ismét ott volt a csapatban. Jó iramban kezdett a magyar válogatott Japán ellen, jöttek is a helyzetek, valamint az emberelőnyök is. Garát-Gasparics Fanni és Hayley Williams is közel járt a vezetés megszerzéséhez, de a japánok kapusa jó formában védett. Az első fórt még ugyan nem használták ki a mieink, de a másodikban már nem kegyelmeztek. A 12. percben egy lecsorgót Odnoga Lotti talált meg először, és közelről beütötte a magyar csapat első gólját. A fölény megmaradt a folytatásra is, de újabb találat már nem esett a szünetig. A második harmadra a japán együttes feljavult, Németh azonban hárította a próbálkozásokat. A 30. percben viszont már tehetetlen volt, Noro Rio lapos lövése utat talált a kapuba.

Az utolsó játékrészben bőven akadt helyzet mindkét oldalon, fél perccel a lefújás előtt eldönthette volna a mérkőzés sorsát Magyarország, de nem sikerült kihasználni a fórt. Ám az előny áthúzódott a hosszabbításra is, és ezt az esélyt már nem hagyták ki a magyar lányok, Kreisz Emma közelről volt eredményes, Pat Cortina együttese győzelemmel zárta a dániai tornát.

JÉGKORONG

NEMZETKÖZI TORNA, ODENSE

MAGYARORSZÁG–JAPÁN 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0) – hosszabbításban

Odense, 42 néző: V: Chrestensen, Madsen, Lindholm, Olsen (dánok)

MAGYARORSZÁG: NÉMETH – Hajdu, ODNOGA 1 (1) / Németh B., Baker / Kiss-Simon, Márton A. / Cservjacsenko, Gengeliczky – Jókai-Szilágyi, Leidt, Williams / Garát-Gasparics, Kreisz 1, Hiezl (1) / Rónai, Horváth, Metzler / Gondos, Imets. Szövetségi kapitány: Pat Cortina

JAPÁN: MASZUHARA – Hitoszato (1), Szeki / K. SZATO (1), Siga Aoi / Hoszojamada, Koike / H. Jamasita, S. Jamasita – Miura, Maeda, Vadzsima / Siga Akane, Ito, Ukita / Riri Noro, RIO NORO 1, Kojama / Nagaoka, Enomoto, Kuroszu. Szövetségi kapitány: Izuka Judzsi

Kapura lövések: 25–16

Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Pat Cortina: – Jó iramú meccset sikerült megnyernünk, mindkét csapat remekül korcsolyázott. Fegyelmezettek és határozottak voltunk, összességében remek hetet zártunk. A találkozók nagy részében domináltunk, és a különböző stílusú riválisok ellen is képesek voltunk a saját játékunkat játszani, ami azt mutatja, hogy végre tudjuk hajtani, amit szeretnénk. Nagy energiával játszottunk, mindenki hozzátette a magáét.

Később

15.30: Franciaország–Dánia