Erste Liga: nyert a címvédő Brassó; megszerezte első győzelmét az FTC

A másik erdélyi mérkőzésen az SC Csíkszereda hosszabbítás után 3–2-re megverte a DVTK Jegesmedvéket, amely az 59. percben szerzett kettős emberelőnyben egyenlítő találatot. Az Újpest pedig egy 54. percben lőtt góllal 2–1-re nyert a vendég Dunaújváros ellen.

A magyar bajnok Ferencváros és a DEAC is hazai pályán győzött négy góllal: a fővárosi zöld-fehérek a Gyergyói HK-t fogadták, és egy 5–1-es diadallal szerezték meg idénybeli első sikerüket, míg a debreceniek a FEHA19-et múlták felül 6–2-re.

Fölényes győzelemmel kezdtek Vayék a szlovák hokiligában A Vay Ádámmal felálló HK Poprad 7–2-re győzte le a vendég HKM Zvolent pénteken a szlovák jégkorongliga első fordulójában. A válogatott kapus 26 zólyomi lövésből 24-et védett ki. Klubtársa, a kanadai Orrin Centazzo mesterhármassal volt a mezőny legjobbja.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

SC Csíkszereda (romániai)–DVTK Jegesmedvék 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 1–0) – hosszabbítás után

Corona Brasov (romániai)–Budapest JAHC 4–2 (1–0, 1–0, 2–2)

UTE–Dunaújvárosi Acélbikák 2–1 (0–0, 1–1, 1–0)

UTE: RAJNA – Desrocher 1, Kiss Dániel (1) / Franyó, Sol / Pokornyi, Tornyai / Rósa – Walker, McNulty, Dansereau / Kiss P., Páterka, Laskawy / SZALMA, SZABÓ R. 1 (1), KOVÁCS A. (2) / Kovács S., Nádasy, Simon. Edző: Jason Morgan

DAB: TÓTH K. – Tóth Gergely, Kluuskeri / Sziszak, Raszkin / Faith, Jurkovics / Léhi – Mikkel Jensen 1, Zohovs, Watkins / Sági Martin, Hári N., Ritter Z. / Kuminka, Mazzag, Nagy B. / Mathias Jensen, Cseh, Sári. Edző: Somogyi Balázs

Újpesti Jégcsarnok, 471 néző. V: Tóth Renátó, Nagy A., Gottlibet, Kövesi. Kapura lövések: 35–30. Gól – emberelőnyből: 1/0, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Jason Morgan: – Az első harmadban jobb volt a Dunaújváros, többet lőtt kapura, több helyzetet alakított ki. Az azonban tetszett, ahogy erre reagáltunk, és külön öröm, hogy egy fiatal játékosunk, Szabó Rácz Maxim remek góllal egyenlített. A második harmadban már jóval többet lőttünk kapura, jól védekeztünk és Rajna Miklós is meccsben tartott minket.

Somogyi Balázs: – Szeretném megdicsérni a csapatomat, sokat léptünk előre, sokkal szervezettebbek voltunk, mint az előző mérkőzésen. Az első harmad tapogatózással telt, a másodikban megjöttek az érzelmek, voltak kiállítások és gólok, közönségszórakoztató játékot láthattak a nézők, a harmadik játékrészben mindkét csapat a győzelemért küzdött

FTC-Telekom–Gyergyói HK (romániai) 5–1 (2–1, 1–0, 2–0)

Tüskecsarnok, 585 néző. V: Rencz, Korbuly, Muzsik, Kovács P.

FTC: NAGY KRISTÓF – Tyni, Kärmeniemi (1) / HELGESEN, HARANGHY 1 / Seregély Máté, Crespi / Mártonffy, Farkas B. – Galajda, Brady, Turbucz / V. RAZUMNJAK 2 (1), Kestilä 1, Heino / Tóth Gergő, Mattyasovszky, Németh A. / Banga, Bán 1, Bogáti. Edző: Fodor Szabolcs

GYERGYÓ: Rinne – Mesikämmen, Fejes / Haaranen, Wardley / Raymond (1), Imre / Sándor – Vincze P. 1, Gerads, Orban (1) / Bodó, Sylvestre, Vayrynen / Sándor-Székely, Császár, Szigeti / Ádám, Csiszer. Edző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 28–30. Gól – emberelőnyből: 3/1, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Fodor Szabolcs: – Elképesztő csapatmunka eredménye a siker, ennek nagyon örülök. Ez leginkább akkor látszódott, amikor a harmadik harmad elején nagyon nyomott a Gyergyó, abban a periódusban óriásit küzdöttünk, leginkább a saját kapunk előtt. A nehéz perceket átvészeltük, utána lőttünk még egy gólt, azzal gyakorlatilag eldöntöttük a mérkőzést.

Markus Juurikkala: – Nem úgy kezdtük a meccset, ahogy szerettük volna, ez egyértelmű, folyamatosan csak kergettük az ellenfelet. Aztán a második és a harmadik játékrész elején is voltak jó pillanataink, nem adtuk fel, vissza akartunk jönni a mérkőzésbe. Keményen küzdöttünk, de egyszerűen túl sok gólszerzési lehetőséget adtunk a Fradinak, egy ilyen jó csapat pedig ezt kihasználja.

DEAC–FEHA19 6–2 (2–0, 2–1, 2–1)

Debrecen, 404 néző. V: Varjú, Máhr-Stumpf, Gebei B., Vincze D.

DEAC: Hetényi Z. – Usztszinyenka (1), STENSSON 1 (2) / Jakabfy Cs. (1), Bukor (1) / Kloz (2), Dobmayer / Jakabfy S., Domán – MOZER 2, Galoha, CULIGIN (2) / Bucskin 1, Kreisz B., Shenfeld (1) / Mihalik G., Novotny (1), MIHALIK A. 2 / Molnár D., Nyisztor. Edző: Vaszjunyin Artyom

FEHA19: Melnyicsuk – Bogesics, Erdőhelyi / Gyúró, Szabó P. / Balázsi, – Antonijevics 1, Keceli-Mészáros (1), Dobos (1) / Siftar (1), Alapi 1, Németh Z. (1) / Balasits, Nádor, Dézsi / Keresztes, Szöllősi. Megbízott edző: Vesa Viitakoski

Kapura lövések: 51–20. Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – A hat gól ellenére nem vagyok teljesen elégedett, hiszen néhány játékosnak többet kellett volna mutatnia egy tartalékosan felálló juniorcsapat ellen. A meccs pozitívuma az, hogy több játéklehetőséget tudtunk adni fiataljainknak. Vasárnap Dunaújvárosban is nyerni szeretnénk, hogy feltöltődve utazzunk el az évad első erdélyi túrájára.

Vesa Viitakoski: – Nemcsak a vezetőedzőnk hiányzott a meccsről, hanem több játékosunk is betegség és sérülés miatt. Így is nyerni jöttünk Debrecenbe, de sokkal jobb csapattal találkoztunk, mint a miénk. A játékosaim mindent megtettek, de ez csak arra volt elég, hogy négygólos vereséget szenvedjünk.