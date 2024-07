Összeállt a magyar női hokiválogatott 2024–2025-ös programja

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Füssenben az A-csoportos házigazda mellett a szlovák és a francia csapat lesz az ellenfél másfél hónap múlva.

Pat Cortina szövetségi kapitány együttese az áprilisi, klagenfurti feljutást követően májusban és júniusban is egyhetes edzőtábort tartott, utóbbin bővebb keret vett részt, sok fiatallal. A munka ebben a hónapban is folytatódik, ezúttal kéthetes képességfejlesztő táborral július 15. és 26. között, majd augusztus elején tesztelés következik, felmérve a játékosok fizikai állapotát.

November 6-9. között Landshutban, a Deutschland Cupon vesz részt a csapat, ezzel párhuzamosan az U25-ös válogatott egy másik tornán is indul, amit a szintén A-csoportos Norvégia rendez. Itt a házigazdákon kívül az osztrák válogatott lesz az ellenfél.

Decemberben a tervek szerint Dániába utazik a válogatott, hogy a házigazdák mellett a japán és a francia csapattal találkozzon.

Az olimpiai selejtezőre már január 29-én elkezdődik a gyakorlás, míg a kvalifikációs tornát február 6. és 9. között a németországi Bremerhavenben rendezik. A csoportokat a világranglistás helyezés alapján osztotta be a nemzetközi szövetség (IIHF), így a mieink a németekkel, az osztrákokkal és egy, a selejtezőből érkező csapattal, vélhetően a szlovákokkal találkoznak majd. A 2026-os milánói ötkarikás játékokra a csoport első helyezettje jut ki, de elképzelhető, hogy a három csoport legjobb másodikja is kvalifikációt szerez, amennyiben az orosz válogatott nemzetközi felfüggesztése továbbra is érvényben marad.

Az olimpiai selejtező után még egy nagy feladat vár a magyarokra tavasszal: április 9. és 20. között a csehországi Ceské Budejovice ad otthont az elitvilágbajnokságnak, ahol története során negyedik alkalommal szerepelhet az alakulat. A felkészülés március végén kezdődik, majd a vb-n a német, a svéd, a japán és a norvég együttes lesz az ellenfél. Az első három továbbjut a negyeddöntőbe, az utolsó kettő kiesik a divízió I/A-ba.