Paul Pogba aláírt a Monacóhoz – hivatalos

A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Ligue 1) szereplő AS Monaco szombaton hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette Paul Pogbát, aki már a szerződését is aláírta a klubbal.

A doppingvétség miatt 18 hónapos eltiltás után visszatérő Paul Pogba érkezése már napokkal ezelőtt szinte biztos volt, most pedig a Monaco hivatalosan is bejelentette az átigazolást.