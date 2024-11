VAR-klasszikus a francia bajnokságban: visszavont gól, helyette büntető az ellenfélnek – és abból gól…

AUXERRE–RENNES 4–0

Igazi VAR-klasszikust hozott a két csapat mérkőzésének második félideje: a 64. percben a rennes-i Arnaud Kalimuendo – akinek volt egy érvénytelenített gólja az első félidőben is – a kapuba talált, azonban a VAR-szoba jelzésére Gaël Angoula játékvezető nemcsak visszavonta a találatot, hanem az akciót megelőző szabálytalanságért tizenegyest ítélt az ellenfél javára. És a sértett, Lassine Sinayoko be is rúgta…

Rennes-i szépítés helyett tehát eldőlt a meccs, merthogy a vitás eset idején Gaëtan Perrin duplája révén már kettővel vezetett az Auxerre. Sőt a végén Ado Onaiwu is rúgott egyet, így néggyel győztek a hazaiak. Az Auxerre ezt megelőzően 2012 tavaszán nyert ilyen nagy különbséggel élvonalbeli bajnokit.

LE HAVRE–MONTPELLIER 1–0

A VAR-szobának fontos szerep jutott a mezőny két legrosszabb formában lévő csapatának meccsén is: Stéphanie Frappart a felvételek alapján ítélte meg Falaye Sacko kezezése után azt a tizenegyest, amelyből Abdoulaye Touré berúgta a hazaiak győztes gólját a 73. percben. A Le Havre hat vereség után nyert újra – soraiban a magyar válogatott Loic Nego végig a pályán volt –, az utolsó helyezett Montpellier egymás után az ötödik bajnokiját vesztette el.

TOULOUSE–REIMS 1–0

Zakaria Abuhlal a második félidő derekán két nagy helyzetet is elpuskázott, aztán a harmadikból eldöntötte a mérkőzést: Gabriel Suazótól kapott labdát a marokkói válogatott támadó a bal oldalon a 16-oson belül, és pazar emeléssel talált a hálóba. A GÓL VIDEÓN ITT!

Három mérkőzés, hét pont – az utóbbi fordulókban feljavuló TFC elkerült a kiesést/osztályozót jelentő helyekről, és már csak két pont választja el a Reimstól, amely sorozatban a harmadik bajnokiját vesztette el.

Zakaria Abuhlal (lila mezben) gólja döntött Toulouse-ban (Fotó: AFP)

FRANCIA LIGUE 1

10. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Toulouse–Reims 1–0 (Abuhlal 84.)

Auxerre–Rennes 4–0 (Perrin 27., 39., Sinayoko 65. – 11-esből, Onaiwu 90+2.)

Le Havre–Montpellier 1–0 (A. Touré 73. – 11-esből)

Később

20.45: Nantes–Olympique Marseille

Szombaton játszották

PSG–Lens 1–0 (O. Dembélé 4.)

Kiállítva: Khusanov (Lens, 60.)

Brest–Nice 0–1 (Guessand 42.)

Saint-Étienne–Strasbourg 2–0 (Nade 51., I. Sissoko 78.)

Pénteken játszották

Monaco–Angers 0–1 (Aholou 29.)

Lille–Lyon 1–1 (J. David 17., ill. M. Fofana 90+1.)