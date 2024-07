The Lyon Sleeps Tonight? Már nem ez a sláger, Textor hadat üzent a PSG-nek

Lehet óriási hőség a vén kontinensen, tombolhat a nyári szünet, nyújthat megannyi érdekességet és szórakozási lehetőséget a strandok és fesztiválok világa, mint rendesen, most is óriási figyelem övezi a futballvilág átigazolásait. Idén is nekilátunk, hogy rendet vágjunk a transzferek között – ahogyan az 2008 óta hagyomány, a Premier League és a Serie A után a Ligue 1-gyel folytatjuk a kört.