Sokba került Embolo butasága Svájcnak, Argentína emberelőnyben, hosszabbítás után jutott a négy közé

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

ARGENTÍNA–SVÁJC 3–1 (1–0, 1–1, 1–1) – hosszabbítás után

Kansas, Kansas City Stadion, 69 045 néző. Vezette: Joao Pinheiro (portugál)

ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 85.), Romero (Otamendi, 106.), Lisandro Martínez, Tagliafico (N. González, 78.) – Paredes (J. M. López, 110.) – De Paul (Lautaro Martínez, 85.), A. Mac Allister, E. Fernández (Almada, 91.) – Messi, J. Álvarez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

SVÁJC: Kobel – Zakaria (Jashari, 96.), Elvedi, Akanji, R. Rodríguez (Cömert, 90+5.) – Freuler (R. Vargas, 115.), Xhaka – Rieder (Muheim, 86.), Sow (Widmer, 86.), Ndoye (Amdouni, 86.) – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Gólszerző: A. Mac Allister (10.), J. Álvarez (112.), Lautaro Martínez (120+1.)., ill. Ndoye (68.)

Kiállítva: Embolo (72.)

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ÖSSZEFOGLALÓ

Egyértelmű favoritként vágott neki a meccsnek a címvédő Argentína, amely nem változtatott kezdőcsapatán az Egyiptom elleni nyolcaddöntőhöz képest. A másik oldalon Murat Yakin továbbra sem számíthatott a térdsérüléssel bajlódó Johan Manzambira, de a Kolumbia ellen csereként szóhoz jutó Rubén Vargas sem került be a kezdőbe.

A kezdeti svájci labdabirtoklás után hamar bekezdett az albiceleste, s a 10. percben meg is szerezte a vezetést: Lionel Messi szögletét Alexis Mac Allister bólintotta az ötösről a kapu bal oldalába. Ez volt a nyolcszoros aranylabdás 10. vb-gólpassza – természetesen rekord.

Fotó: Getty Images

A svájciak válasza a 31. percben érkezett, de Emiliano Martínez remek ütemben rontott ki kapujából, s ha vakmerően is, de elsodorta a kapura törő Embolo elől a labdát. A folytatásban Argentína (megelégedve előnyével) átengedte a kezdeményezést a svájciaknak, akik viszont nem tudtak komoly veszélyt jelenteni a kapura. Ezzel együtt akadt egy (a későbbiek szempontjából) fontos esemény a 44. percben: Breel Embolo Paredes leütközéséért kapott sárga lapot.

A fordulás után egy rövid periódusig a címvédő irányította a játékot, majd ismét elkényelmesedett, s hagyta, hogy a svájciak egyre bátrabban szövögessék akcióikat. Emiliano Martínez kapujára fokozatosan egyre nagyobb nyomás nehezedett, majd a 68. percben (miután az argentin kapus korábban két komolyabb védést is bemutatott) jött a gól is: Dan Ndoye előbb Rodríguezzel kényszerítőzött, majd éles szögből Martínez mellett a hálóba lőtt.

Fotó: Getty Images

A svájciak mindössze hat percig örülhettek az egyenlítésnek: Breel Embolo ugyanis ismét Paredesszel vívott párharcot, s az argentin ugyan elsőre sárga lapot kapott, VAR-vizsgálat után a svájci csatár színészkedésért kapta meg azt a bizonyos sárgát – neki ez a második volt, így emberhátrányba került a nati.

Fotó: Getty Images

A mérkőzés hajrájában Argentína megpróbálta dűlőre vinni a dolgot, de Kobel előbb Messi nyesését, majd a kilencperces ráadás legvégén Lisandro Martínez félollós lövését is védte – jöhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás.

A hosszabbítás a várható forgatókönyv szerint zajlott: Svájc „beparkolta a buszt”, míg Argentína megpróbálta begyötörni a győztes találatot. Az első 15 perc nem hozott komoly lehetőséget egyik oldalon sem, a fordulás után viszont felpörögtek az események: a 112. percben Messi 18 méteres lövését tolta oldalra Kobel, majd néhány másodperccel később Julián Álvarez 21 méterről, kissé balról a bal felsőbe tekert – parádés gól!

Fotó: Getty Images

A folytatásban Svájc minden mindegy alapon kinyílt, így a ráadás ráadásában Lautaro Martínez is befejezett egy kontrát – Argentína újabb nyögvenyelős sikerrel lépett tovább, s Angliával meccselhet a döntőbe jutásért. 3–1

Fotó: Getty Images

Összejött a dupla álomelődöntő: Franciaország–Spanyolország és Anglia–Argentína.

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AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), 1 Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország), 12 Géronimo Rulli (Olympique Marseille – Franciaország)

Védők: 6 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 25 Facundo Medina (Olympique Marseille – Franciaország), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), 4 Gonzalo Montiel (River Plate), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 13 Cristian Romero (Tottenham Hotspur – Anglia), 2 Marcos Senesi (Tottenham Hotspur – Anglia), 3 Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon – Franciaország)

Középpályások: 8 Valentín Barco (Strasbourg – Franciaország), 7 Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), 24 Enzo Fernández (Chelsea FC – Anglia), 11 Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), 20 Alexis Mac Allister (Liverpool FC – Anglia), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 5 Leandro Paredes (River Plate)

Támadók: 16 Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország), 9 Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), 15 Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 José Manuel López (Palmeiras – Brazília), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), 10 Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), 18 Nico Paz (Como – Olaszország), 17 Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

A SVÁJCI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 21 Marvin Keller (Young Boys), 1 Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), 12 Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország)

Védők: 5 Manuel Akanji (Internazionale – Olaszország), 24 Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt – Németország), 18 Eray Cömert (Valencia – Spanyolország), 4 Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach – Németország), 25 Luca Jaquez (VfB Stuttgart – Németország), 2 Miro Muheim (Hamburger SV – Németország), 13 Ricardo Rodríguez (Real Betis – Spanyolország), 3 Silvan Widmer (Mainz – Németország)

Középpályások: 20 Michel Aebischer (Pisa – Olaszország), 8 Remo Freuler (Bologna – Olaszország), 14 Ardon Jashari (AC Milan – Olaszország), 22 Fabian Rieder (Augsburg – Németország), 15 Djibril Sow (Sevilla – Spanyolország), 10 Granit Xhaka (Sunderland – Anglia), 6 Denis Zakaria (AS Monaco – Franciaország)

Támadók: 23 Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), 7 Breel Embolo (Stade Rennais – Franciaország), 16 Christian Fassnacht (Young Boys), 26 Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf – Németország), 9 Johan Manzambi (Freiburg – Németország), 11 Dan Ndoye (Nottingham Forest – Anglia), 19 Noah Okafor (Leeds United – Anglia), 17 Rubén Vargas (Sevilla – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Murat Yakin