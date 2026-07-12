McGregor megsérült, így 1 perc alatt kikapott Hollowaytől visszatérésén

Conor McGregor 2021. július 10-én a Dustin Porier elleni második veresége alkalmával vívta a legutóbbi MMA-meccsét, a UFC 264-es gálán, majd szinte napra pontosan öt év elteltével, a UFC 329-en, 37 évesen, magyar idő szerint vasárnap hajnalban, Las Vegasban visszatért az oktagonba. A korábbi világbajnok váltósúlyban mérkőzött meg azzal a 34 éves, amerikai Max Hollowayjel, akit fénykorában, 13 évvel ezelőtt, 2013 augusztusában egyhangú pontozással egyszer már legyőzött. A mostani azonban egy másik mérkőzés volt…

Rögtön az indulás után McGregor egy felugrásos rúgással próbálkozott, de nem talált, leült az érkezésnél, felállt, majd egy újabb rúgás indított, amiből megint leült, de Hollway ekkor már nem hagyta felállni. Állóhelyzetben jobbal sorozni kezdte a fejét, miközben a másik kezével lefogta a lábát.

Ennél a helyzetnél sérülhetett meg az ír (vagy már rögtön az első rúgás indításának pillanatában), mert miután fel tudott állni, és megpróbált támadni, összecsuklott az ütés indítása közben. Így megint állóhelyzetből ütötte Holloway a földön lévő McGregort, majd miután felállt, és újraindult volna a küzdelem, ismét berogyott McGregor térde. A mérkőzésvezető ekkor jelezte – alig egy perccel a meccs kezdete után (67 másodperc elteltével) –, hogy itt a vége.

Nemcsak a mérkőzésnek, hanem könnyen lehet, hogy ezzel most már tényleg vége McGregor MMA-pályafutásának is, aki 22 győzelem (ebből 20 KO/TKO) után most már a hetedik vereségét szenvedte el.